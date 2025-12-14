Támadás a hanuka ellen – a nap legfontosabb hírei

Lelőttek 11 embert, és csaknem 30-at megsebesítettek az ausztráliai Sydney Bondi Beach nevű híres tengerparti strandján. Az elkövetők közül egyet lelőttek, egy másikat elfogtak, ő válságos állapotban van. Antony Albanese ausztrál miniszterelnök közleményében a zsidó közössé elleni terrortámadásnak minősítette a történteket. Izrael a zsidók védelmére szólította fel az ausztrál kormányt. A világ vezetői, a többi között az Egyesült Államok, valamint az Európa Unió is elítélte a Bondi Beach-i lövöldözést. A magyar kormány és a magyarországi zsidó szervezetek is elfogadhatatlannak nevezték az Ausztráliában elkövetett antiszemita támadást. A Nyugati téren tartott első hanuka gyertyagyújtáson is megemlékeztek az áldozatokról.

Nyugati biztonsági garanciákért cserébe Ukrajna kész lemondani a NATO-csatlakozásról - jelentette ki Volodimir Zelenszkij elnök a berlini tárgyalások előtt. Az ukrán elnök ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy a biztonsági garanciáknak jogilag kötelező érvényűeknek kell lenniük. Vlagyimir Putyin orosz elnök többször is követelte, hogy Ukrajna hivatalosan mondjon le NATO-tagsági törekvéseiről.

Nem tárgyalt Moszkva és Washington a koreai modell alkalmazásának lehetőségéről az ukrajnai konfliktus rendezésében – jelentette ki Jurij Usakov az orosz elnök külpolitikai tanácsadója egy moszkvai televíziós műsorban. Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára ugyanebben a tévéműsorban közölte, hogy Oroszország az ukrajnai helyzet rendezésével kapcsolatban az Egyesült Államok, nem pedig Európa megközelítését tartja szem előtt.

Hadüzenetnek nevezte a befagyasztott orosz devizatartalék lefoglalását és Ukrajnának való átadását Orbán Viktor miniszterelnök, a Mandiner Youtube-csatornáján közzétett interjúban. A kormányfő kiemelte: valami új rajzolódik ki a világpolitikában, a NATO két pillére, az amerikaiak és az európaiak élesen eltérő dolgokat mondanak. Hozzátette, hogy az Egyesült Államok békét akar, Európa meg háborút és a kibontakozó új világ láthatóan, magában hordozza az amerikai-európai konfliktusok lehetőségét.

Összesen 1,6 millióan töltötték ki a nemzeti konzultációs kérdőívet – közölte Facebook-bejegyzésében a kormányfő. Orbán Viktor úgy fogalmazott: ennyien mondták el véleményüket a háborús adóemelési tervekről és ennyit kérdőívet visz magával Brüsszelbe.

Őrizetbe vett egy embert a Rhode Island-i rendőrség a Brown Egyetemen szombaton történt lövöldözés ügyében. Két egyetemista halt meg és 9-en megsérültek. A providence-i rendőrség vezetője közölte, hogy egy 30 éves férfit vettek őrizetbe, és más elkövető után nem folyik kutatás. Az elkövető szombaton nyitott tüzet az egyetem egyik termében, miközben az intézményben éppen vizsgák folytak.

Öt embert vettek őrizetbe Bajorországban, mert a gyanú szerint merényletet terveztek egy karácsonyi vásár ellen – közölte a müncheni ügyészség. A hatóságok szerint a támadást a dél-bajorországi Dingolfing-ban hajtották volna végre, feltehetően iszlamista indíttatással. A nyomozás szerint az egyik gyanúsított egy mecsetben uszíthatott támadásra.

Nem razziát tartanak, csak a helyi viszonyok felmérése miatt jelentek meg egyes gyermekvédelmi intézményekben a rendőrök – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság. Az ORFK szerint kifejezetten a bűnmegelőzés területén dolgozó, illetve a gyermekekkel kapcsolatos ügyekre specializálódott rendőrök beszélgetnek az ellátásban részesülő gyermekekkel, nevelőkkel. Előzőleg a Népszava írt arról, hogy rendőrök jelentek meg a fővárosi gyermekotthonokban.

Néma demonstrációt tartottak a budapesti Szőlő utcai javítóintézet előtt Puzsér Róbert publicista kezdeményezésére a Polgári Ellenállási mozgalom nevében. A szervezők felhívására a résztvevők gyertyákat helyeztek el a javítóintézet kapujánál, valamint a szervezők több dobozt is kitettek az épület elé, amelyekbe a résztvevők a javítóintézetben fogvatartottaknak szóló üzeneteiket tehették.

Tavasztól naponta indít járatot Budapest és Peking között az Air China – jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter elmondta, hogy a jelenlegi heti 4 járat helyett, napi összeköttetés lesz a két főváros között. Ezzel Budapest a negyedik uniós fővárossá válik, amely közvetlen napi járattal kapcsolódik Pekinghez.

Felavatták III. Amenhotep egyiptomi fáraó évtizedes munkával restaurált óriási szobrait Luxorban. Az ókori egyiptomi Újbirodalom királyának alabástromból faragott két óriási szobra a Luxor nyugati részén lévő halotti templomban látható. A szoboravatást hat héttel a Nagy Egyiptomi Múzeum megnyitása után tartották. Egyiptom, amelynek az idegenforgalom az egyik fő bevételi forrása, gyorsítani kívánja az ágazat fejlesztését.