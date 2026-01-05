Nagyon durva napok jönnek, a szomszédban már baj van: megszólalt a minisztérium

MÁV-csoport és a közútkezelők felkészülten várják az előttünk álló időszakot: a szükséges intézkedéseket megtették, a közlekedés biztonságát pedig megerősített ügyeleti rendszerrel, bővített járműparkkal és folyamatos helyzetfigyeléssel biztosítják.

Közúton és vasúton egyaránt készenlétben állnak a munkatársak, hogy szükség esetén gyors és hatékony segítséget nyújtsanak a közlekedőknek és az utasoknak – közölte az ÉKM.

Az utak állapotával, a vasúti és autóbuszos közlekedéssel, illetve az aktuális forgalmi helyzettel kapcsolatos információk a https://mavcsoport.hu/mavinform, a https://utinform.hu, a https://internet.kozut.hu és a https://mkif.hu linken érhetők el.

Horvátországban az ország belső területein havazás, a hegyvidékeken vastag hótakaró, a tengermelléken pedig kiadós eső és viharos szél várható. A széllökések helyenként elérhetik az óránkénti 130 kilométert, emiatt közúti és tengeri forgalmi korlátozásokra lehet számítani. A hideg miatt napközben is fagypont körüli vagy az alatti hőmérsékletek valószínűek.

Szerbiában a rövid idő alatt lehullott, helyenként 25 centimétert meghaladó hó nehezíti a közlekedést. A belgrádi repülőtéren járatkésések vannak, egyes hegyvidéki térségekben több ezer háztartás maradt áram nélkül.

Az autópályák és a főbb utak járhatók, ugyanakkor több útszakaszon megtiltották a nehézteherjárművek közlekedését.

Bosznia-Hercegovinában a havazás miatt az ország keleti és középső részén több főútvonalon kamionstopot vezettek be. A hatóságok óvatosságra intik a személygépkocsival közlekedőket is, mivel a hóesés a hét további részében is folytatódhat.

Szlovéniában hétfőn és kedden borult idő és gyenge havazás várható, ami elsősorban a belső területeken lassítja a közlekedést. A tengerparton helyenként eső eshet, miközben erősödik a szél. A meteorológusok csúszós utakra figyelmeztetnek.

A hatóságok a térség egészében azt javasolják, hogy az utazók indulás előtt tájékozódjanak az aktuális út- és forgalmi viszonyokról, és kövessék az illetékes szervek ajánlásait.