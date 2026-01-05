ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 5. hétfő Simon
Dudás Miklós, a harmadik helyen végzett a férfi kajak négyes tagja a célban az 500 méteres döntőben a portugáliai Montemor-o-Velhóban zajló kajak-kenu világbajnokságon 2018. augusztus 26-án.
Nyitókép: MTI Fotó: Kovács Tamás

Értesülés: elhunyt Dudás Miklós

Infostart

A bonyolult életű egykori élsportolót otthonában, 34 évesen érhette a halál.

Sajtóértesülések szerint 34 éves korában meghalt Dudás Miklós világbajnok, olimpiai helyezett kajakozó, otthonában hunyt el. Az Index és a Bors egymástól független forrásból értesült a halálhírről.

Előbbi a következő tájékoztatást kapta a Budapesti Rendőr-főkapitányságtól: „Tájékoztatjuk, hogy egy XVIII. kerületi lakásban 2026. január 5-én 11 óra 22 perc körül holtan találtak egy 34 éves férfit. A helyszínen a Budapesti Rendőr-főkapitányság megkezdte a szemlét és a körülmények tisztázását.”

A Bors információi szerint a rendőrséget egy közeli hozzátartozó értesítette, amelyet követően a sportoló 18. kerületben lévő második emeleti lakását egy zárszakértő nyitotta fel. Mint hozzáteszik, ekkor találtak rá Dudás holttestére, aki feltehetően már korábban elhunyt.

Dudás Miklós a 2009-es ifjúsági világbajnokságon két arany- és egy ezüstérmet szerzett – ebben az évben kiérdemelte az év legjobb magyar junior sportolója címet, illetve három évvel később a Magyar Bronz Érdemkeresztet is megkapta –, majd váltóban a felnőtt világbajnokságon 2010-ben negyedik, a 2012-es londoni ötkarikás játékokon utánpótláskorú versenyzőként a hatodik helyet szerezte meg 200 méteren. A 2013-as Európa-bajnokságon K1 500 méteren ezüstérmes lett, majd a moszkvai világbajnokságon K1 4x200 méteren Tótka Sándor, Molnár Péter és Hérics Dávid társaként szintén aranyérmet nyert.

A világbajnok kajakos ellen a 2016-os riói olimpia előtt indított eljárást a sportági szövetség, mert nem stimmelt a biológiai útlevele, gyanúsan ingadozott a tesztoszteronszintje. Ezt követően 34 hónapos eltiltást kapott doppingolásért.

Visszavonulását az élsporttól 2021 januárjában jelentette be.

Ezt követően szórakoztató műsorokban vált még ismertebbé, de több szórakozóhelyi verekedésbe is belekeveredett, egy alkalommal pedig bolti lopáson kapták. Néhány hónapja garázdaság miatt indult eljárás ellene.

Két gyermeket hagyott hátra. Édesapját tavaly februárban egy benzinkúton verték halálra.

