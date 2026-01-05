Dán miniszterelnök: Donald Trump szálljon le Grönlandról!

Dánia miniszterelnöke, Mette Frederiksen felszólította Donald Trumpot, hogy „hagyjon fel a fenyegetésekkel” Grönland amerikai átvételével, bekebelezésével kapcsolatban – írja a BBC híradása nyomán a 444.

A miniszterelnök szerint semmi értelme arról beszélni, hogy az Egyesült Államoknak át kellene vennie Grönlandot, és hozzátette, hogy az Egyesült Államoknak „nincs joga annektálni a dán királyság három nemzetének bármelyikét”.

Mette Frederiksen azt követően szólalt fel, hogy az amerikai elnök egyik tanácsadójának, Stephen Millernek a felesége, Katie Miller egy Grönlandot ábrázoló térképet posztolt az amerikai zászló színeivel, a „SOON” („Hamarosan”) felirattal. Donald Trump többször is szóvá tette az elmúlt évben, hogy Grönland akár az USA részévé is válhatna, a sziget stratégiai elhelyezkedésére és ásványkincseire hivatkozva.

Közleményében a dán miniszterelnök azt írta, Dánia – és így Grönland is – a NATO tagja, ezért a szövetség biztonsági garanciája vonatkozik rá. Azt is kiemelte, hogy Dánia már rendelkezik védelmi megállapodással az USA-val, amely amerikai hozzáférést biztosít Grönlandhoz, és Koppenhága növelte a sarkvidéki térség biztonságára fordított kiadásait. Ezért határozottan felszólította az Egyesült Államokat, hogy álljon le a fenyegetésekkel egy történelmileg közeli szövetségessel, valamint egy másik országgal és néppel szemben, amely nagyon világosan jelezte, hogy nem eladó.

Az amerikai elnök a vasárnapi interjúban a venezuelai helyzet mellett Grönlandról is szót ejtett, stratégiai célként emlegette a szigetországot. Úgy fogalmazott, hogy „Grönlandra szükségünk van, teljesen biztosan, mert orosz és kínai hajók veszik körül”.

Donald Trump néhány órával később, az Air Force One fedélzetén ismét Grönlandról beszélt. „Nemzetbiztonsági szempontból szükségünk van Grönlandra” – mondta. Az elnök egy vasárnapi interjúban úgy fogalmazott, másra bízza, hogy eldöntsék, mit jelent Grönland számára a venezuelai katonai akció.