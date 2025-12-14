ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 14. vasárnap Szilárda
SYDNEY, AUSTRALIA - DECEMBER 14: A member of the public leaves the scene with her child, who is covered in an emergency blanket, after a shooting at Bondi Beach on December 14, 2025 in Sydney, Australia. Two gunmen dressed in black fired several shots at Sydneys world-famous Bondi Beach, causing at least 10 injuries and three deaths, and setting off mass panic on a Sunday evening. (Photo by George Chan/Getty Images)
Nyitókép: George Chan, Getty Images

Két lövést kapott és kórházban a hős, aki lefegyverezte Sydney-ben az egyik terroristát

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Eddig 11 ártatlan áldozata van a terrortámadásnak, amely Sydney híres tengerpartján, a Bondi Beachen történt. az egyik merénylőt is lelőtték. A támadók kifejezetten a zsidó közösséget célozták, egy Hanuka-gyertyagyújtás résztvevőire támadtak.

Az egész világ megrendült, a politikai vezetők sorban küldik a részvétnyilvánításokat az ausztrál kormánynak, miután két fegyveres lelőttek 11 embert, sokakat pedig megsebesítettek az ausztráliai Sydney Bondi Beach nevű híres tengerparti strandján vasárnap. A rendőrség arról számolt be, hogy az elkövetők közül egyet lelőttek, egy másikat elfogtak, ő válságos állapotban van. Mal Lanyson új-dél-walesi rendőrfőnök szerint legalább 29-en megsebesültek – köztük egy gyermek és két rendőr –, tizenhat embert kórházba szállítottak.

Az egész világ szimpátiáját elnyerte az a férfi, aki kicsavarta a fegyvert az egyik terrorista kezéből, és ezzel menekülésre kényszerítette. Az esetről videófelvétel is készült. „Kétségtelenül egy igazi hős, és sok-sok ember köszönheti most az életét az ő bátorságának” – mondta Chris Minns, Új-Dél-Wales állam miniszterelnöke, aki háláját fejezte ki az illetőnek.

A rokonai és a hatóságok a BBC szerint azóta

beazonosították a hőst: a 43 éves Ahmed Al Ahmed két lövést kapott, és most kórházban van, de nem életveszélyes az állapota. Ahmed a vállán és a kezén sérült meg.

A döbbenetes felvétel szerint az egyik terrorista egy fának támaszkodva lő a strand irányába, de Ahmed odarohan hozzá, leteperi, majd elveszi és ráfogja a fegyvert. Aztán ahogy a terrorista feltápászkodik és elmegy, a férfi egy fának támasztja a puskát, és előrehajol – lehet, hogy ekkor kapta a lövéseket a másik terrroristától, aki nem messze onnan egy gyalogos hídon állt, mint ez a felvétel mutatja:

Az esetről több videó is nyilvánosságra került. Szemtanúk felvették a két maszkos fegyverest, ahogy lövöldöznek az ausztráliai Sydney strandján.

A támadást a hatóságok terrorista akciónak minősítették, „amely Ausztrália zsidó közösségét célozta”.

A strand közelében éppen Hanuka-ünnepséget tartottak több mint ezer résztvevővel. A helyi zsidó közösség számos tagja gyűlt össze a tengerparton a fények ünnepe alkalmából.

A lövöldözés helyi idő szerint 18 óra 40 perc tájban kezdődött, amikor legkevesebb két fegyveres nagy erejű puskákkal tüzet nyitott a tömegre.

A hatóságok közölték: egy közeli autóban robbanóeszközt is találtak, amely elektronikusan „össze volt kötve” az egyik terroristával.

Anthony Albanese ausztrál szövetségi kormányfő sajtótájékoztatón a merényletet az „ördögi antiszemitizmus és terrorizmus tettének” nevezte.

A hatóságok egyelőre nem nevezték meg a tetteseket, mondván, „még korai lenne”.

