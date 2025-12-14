Már 12 áldozat: videón a két fegyveres terrorista, ahogy lövöldöznek Sydney legendás strandján

MInt megírtuk, vasárnap délután fegyveres támadás történt Sydney-ben, a világhírű Bondi Beachen.

A BBC korábbi hírei szerint tíz halott van, kilenc áldozat és az egyik tettes, akit a rendőrök lelőttek – majd frissítették az áldozatok számát, már 12 halottról írnak. Legkevesebb még 11-en megsérültek, köztük két rendőr, egy másik tettes is, aki kritikus állapotban van.

A közösségi médiában videók jelentek meg, amelyeken két feketébe öltözött férfi látható, akik kiszállnak egy autóból és fegyverekkel tüzet nyitnak. Az egyik fegyverest állítólag egy civil lefegyverezte, aztán elmenkült.

A támadást a hatóságok terrorista akciónak minősítették, „amely Ausztrália zsidó közösségét célozta”.

A strand közelében éppen Hanuka-ünnepséget tartottak mintegy 2000 résztvevővel – írja az Index külföldi lapbeszámolók alapján.

A videót a BBC tette közzé, ezen a linken nézhető meg. Vigyázat, felkavaró tartalom!