Infostart.hu
2025. december 14. vasárnap
SYDNEY, AUSTRALIA - DECEMBER 14: A member of the public leaves the scene with her child, who is covered in an emergency blanket, after a shooting at Bondi Beach on December 14, 2025 in Sydney, Australia. Two gunmen dressed in black fired several shots at Sydneys world-famous Bondi Beach, causing at least 10 injuries and three deaths, and setting off mass panic on a Sunday evening. (Photo by George Chan/Getty Images)
Nyitókép: George Chan, Getty Images

Már 12 áldozat: videón a két fegyveres terrorista, ahogy lövöldöznek Sydney legendás strandján

Infostart

Felvétel készült a két maszkos fegyveresről, ahogy lövöldöznek az ausztráliai Sydney strandján. Egy Hanuka-gyertyagyújtás résztvevőit célozták, a támadást a hatóságok a helyi zsidó közösség ellen végrehajtott terrorista akciónak nevezték.

MInt megírtuk, vasárnap délután fegyveres támadás történt Sydney-ben, a világhírű Bondi Beachen.

A BBC korábbi hírei szerint tíz halott van, kilenc áldozat és az egyik tettes, akit a rendőrök lelőttek – majd frissítették az áldozatok számát, már 12 halottról írnak. Legkevesebb még 11-en megsérültek, köztük két rendőr, egy másik tettes is, aki kritikus állapotban van.

A közösségi médiában videók jelentek meg, amelyeken két feketébe öltözött férfi látható, akik kiszállnak egy autóból és fegyverekkel tüzet nyitnak. Az egyik fegyverest állítólag egy civil lefegyverezte, aztán elmenkült.

A támadást a hatóságok terrorista akciónak minősítették, „amely Ausztrália zsidó közösségét célozta”.

A strand közelében éppen Hanuka-ünnepséget tartottak mintegy 2000 résztvevővel – írja az Index külföldi lapbeszámolók alapján.

A videót a BBC tette közzé, ezen a linken nézhető meg. Vigyázat, felkavaró tartalom!

Kezdőlap    Külföld    Már 12 áldozat: videón a két fegyveres terrorista, ahogy lövöldöznek Sydney legendás strandján

ausztrália

lövöldözés

sydney

