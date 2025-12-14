Orbán Viktor: hiába az adventi időszak, a politikában nincs elcsendesedés

Orbán Viktor a Karmelita Kolostorban adott interjút Lentulai Krisztiánnak – írja a Mandiner. A miniszterelnök hangsúlyozta: hiába az adventi időszak, a politikában nincs elcsendesedés, különösen a jövő heti európai uniós csúcs előtt. 2025-öt eleve bonyolult, hangos évként jellemezte, amelyben Donald Trump hivatalba lépése nemcsak szimbolikusan, hanem a gyakorlatban is lezárt egy korszakot.

Véleménye szerint a globális folyamatokat az Egyesült Államok, Oroszország és Törökország alakítja, Magyarország mozgástere pedig azon múlik, hogyan tud együttműködni ezekkel az erőközpontokkal.

Hangsúlyozta:

fenn kell tartani a kapcsolatokat ahhoz, hogy hazánk megőrizze kivételes helyzetét, különösen az energiaárak terén, miközben Európa több országában már a mindennapi megélhetés is megfizethetetlenné vált.

A Washington–Moszkva–Isztambul tengely mentén tett diplomáciai utakról kijelentette: „ezek jelentősége kiemelkedően meghaladott minden mást az idei évben”. Az amerikai tárgyalások kapcsán kiemelte: a találkozó energetikai, nukleáris, hadiipari és gazdasági megállapodásokat eredményezett. „Ez egy nagyon nagy csomag” – fogalmazott, hozzátéve: az eredmények még az ellenoldalon is elcsendesítették a pártpolitikai vitákat.

A háborús kérdésekben éles különbséget tett Amerika és Európa álláspontja között. Mark Rutte kijelentéseire reagálva úgy fogalmazott: „Ezek nagyon súlyos mondatok”.

„Amerika békét akar, Európa meg háborút” – hangsúlyozta

A befagyasztott orosz vagyon felhasználásáról kijelentette: „Ilyen még a második világháborúban sem volt. Ez egy hadüzenet.”

A Digitális Polgári Körökről szólva kiemelte: a politikai kommunikáció súlypontja a digitális térbe helyeződött, ugyanakkor a személyes kapcsolattartás továbbra is elengedhetetlen. „Sok mindent be lehet tiltani, de az egymás közötti beszédet nem” – tette hozzá.

A 2026-os választás kapcsán hangsúlyozta: ez nem szokványos választás, hanem sorsfordító időszak.

A döntés arról szól, kikre bízzuk az életünket meghatározó döntéseket a következő négy évben, ebben a geopolitikai helyzetben pedig „a biztonság és a tapasztalat fontosabb, mint a kísérletezés”.

Az interjú egyik hangsúlyos belpolitikai témája a Szőlő utcai ügy volt.

Orbán Viktor egyértelművé tette: az érintett intézmény egy fiatalkorúak nevelőintézete. A nyilvánosságra került felvételek alapján tényként kezelendő, hogy a nevelő bűncselekményt követett el.

A kormányfő kijelentette: a történtek „elkerülhetetlen és szükséges” következménye a felelősségre vonás. Hangsúlyozta: ahol a gyermekek védelméről van szó, ott nincs mérlegelés és nincs politikai vita. A történtek rendszerszintű beavatkozást tettek szükségessé, ezért az összes nevelő- és javítóintézet felügyelete és irányítása a büntetés-végrehajtás felelősségi körébe került.

A miniszterelnök záró gondolatként hangsúlyozta, a most zajló nemzetközi átalakulás nem érte váratlanul Magyarországot. Mint fogalmazott: „Arra a változásra, ami most a szemünk előtt történik, a magyar kormány már fel volt készülve.” Meggyőződése szerint „ennek a globális átalakulásnak Magyarország Európában az egyik – ha nem a legnagyobb – nyertese lesz.”

A teljes interjút a Mandiner YouTube-csatornáján tették közzé.