Sikerült azonosítani a svájci tűzeset összes áldozatát

Mint arról az Infostart is beszámolt, több halálos áldozatot szedő tűzeset volt a svájci síparadicsomban, Crans-Montanában, miután szilveszter éjszaka kigyulladt egy bár. A tűz kialakulásáról videó is készült.

Mostanra a tragédia mind a 40 halálos áldozatát azonosította a rendőrség – írja a BBC híradása nyomán a hvg.hu.

A tűzeset legfiatalabb halálos áldozata – egy svájci lány és egy francia fiú – 14 éves, a legidősebb 39 éves volt, és összesen tizenöten voltak 18 év alattiak. Az elhunytak között svájci, olasz, román, török, portugál, francia, belga állampolgárok, illetve egy brit, francia és izraeli állampolgársággal rendelkező személy is van. A rendőrség a hozzátartozók iránti tiszteletre hivatkozva nem közölt további részleteket az áldozatokról.

Az olasz golfszövetség hozta nyilvánosságra, hogy egy 17 éves, Dubajban élő olasz golfozó, Emanuele Galeppini is meghalt a svájci klubban. Egy másik áldozat, a svájci Arthur Brodard édesanyja pedig a Facebookon jelentette be, hogy 16 éves fia is az elhunytak között van. A brit külügyminiszter közlése szerint a brit, francia és izraeli állampolgársággal is rendelkező áldozat a 15 éves Charlotte Niddam.

A halálos áldozatok mellett 119 ember megsérült, többségüket súlyos égési sérülésekkel kezelik.

Az előzetes vizsgálat megállapításai szerint a Le Constellation bárban kitört tűz oka valószínűleg az volt, hogy a pezsgősüvegekre erősített csillagszórós gyertyákat túl közel vitték a mennyezethez. A hely tulajdonosa szerint minden szabályosan zajlott, az elmúlt évtizedben három ellenőrzés is volt. A kanton jogszabályai szerint ez azonban nem elég, azok ugyanis kimondják, hogy a közönség számára nyitott, illetve különleges kockázatot jelentő épületekben az ellenőrzéseket minden évben meg kell tartani. A bárt üzemeltető francia házaspár ellen bűnügyi vizsgálat indult.