Bevásárlókocsi egy londoni ABC-áruházban 2022. augusztus 17-én. Nagy-Britanniában az infláció elérte a 10,1 százalékot, az utóbbi 40 év legmagasabb szintjét. A brit jegybank recesszióra figyelmeztet, miközben a megélhetési költségek, azon belül elsősorban az élelmiszerárak emelkedése felfelé hajtja az inflációt, és az a Bank of England előrejelzése szerint az év végére 13 százalékra nő az országban.
Nyitókép: MTI/EPA/Andy Rain

Egyfajta sziesztát vezet be az élelmiszerlánc a kasszáknál – jön a hibrid rendszer?

Infostart

Elsőként a német piacon a Penny bevezeti az úgynevezett hibrid kasszákat, ami az önkiszolgáló pénztárt és a klasszikus személyes kiszolgálást ötvözi.

A jövő pénztárát teszteli a magyar kiskereskedelemben is erős szereplőként jegyzett Penny: az anyaországban, a német Offenbach an der Queich településen elsőként a diszkontlánc használ olyan hibrid rendszert, amely egyetlen gombnyomásra átalakul. A modern POS-terminál ebédidőben, amikor a rendszer gyengébb forgalmat tapasztal, jelzi a dolgozónak, hogy elhagyhatja az állomást, majd önkiszolgálóvá válik, míg a délutáni, esti bevásárlások idején ismét a személyzet veszi át az irányítást – írta az Economx.

Arról viszont egyelőre nem nyilatkozott a Penny, hogy a tesztidőszak után országszerte, illetve a leányvállalatoknál is bevezetik-e ezt a módszert.

A technológiai újításhoz kedvet kaptak más, munkaerőhiánnyal küzdő láncok is: már az Edeka bajorországi üzleteiben, és a Netto boltjaiban is terjednek a hibrid terminálok.

Amellett, hogy sokan értékelik a független, gyors megoldásokat, akárcsak itthon, a németeknél is megosztja a közönséget az automata pénztárak térhódítása. Leginkább azért, mert személytelennek tartják, bár számukra is akad már megoldás: a németeknél több Rewe és Edeka szupermarketben

léteznek úgynevezett „chatpénztárak” is,

ahol naponta kijelölt időablakban a vonal túlsó végén lévő alkalmazottak vállalják a pár perces beszélgetéseket azokkal a – főként idősebb, magányos – vevőkkel, akiknek a bevásárlás elégíti ki a társas interakciók iránti igényt – idézte a lap a Merkur.de írását.

