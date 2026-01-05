ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.45
usd:
328.92
bux:
112794.95
2026. január 5. hétfő Simon
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Sunset or sunrise in the winter pine forest covered with a snow. Sunbeams shining through the pine trunks.
Nyitókép: Getty Images

Mélypont, az előző tél óta nem volt ilyen hideg, mutatjuk a számokat

Infostart

A Bakony erős kihívója Zabarnak, az ország leghidegebb településének. Mutatjuk is, mennyire.

Mínusz 14,4 fokig hűlt le a levegő a Bakonyban, derül ki az SZMO összeállításából. Ez a szám szezonrekord.

Ezúttal nem Zabar győzött, hanem Bánd, Zabaron 0,2 fokkal enyhébb volt a hideg. A képzeletbeli dobogó harmadik fokára 13,94 fokkal Etes fért fel még.

Ahhoz, hogy ilyen hideg legyen, a Kárpát-medencében derült égbolt és friss hótakaró is szükséges legtöbbször, ilyenkor a legdurvább a hűlés hajnalra.

Hasonlóan alacsony hőmérsékletet legutóbb november második felében mértek, szintén a Bakonyban, de 1947-ben is itt mérték a leghidegebbet, Zircen -26,2 fok volt reggel. (Persze Sellyén 2022-ben 18,2 fok volt, pluszban.)

A java idén egyébként még csak most jön, egész héten kemény fagyok lesznek.

Kezdőlap    Tudomány    Mélypont, az előző tél óta nem volt ilyen hideg, mutatjuk a számokat

bánd

tél

hideg

zabar

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
„Lezárult a liberális világrend, elkezdődött a nemzetek korszaka” – Orbán Viktor évnyitó nemzetközi sajtótájékoztatót tart

„Lezárult a liberális világrend, elkezdődött a nemzetek korszaka” – Orbán Viktor évnyitó nemzetközi sajtótájékoztatót tart

A kormányfő elemezte a venezuelai helyzetet, új világpolitikai korszakról beszélt évnyitó nemzetközi sajtótájékoztatóján újságírók tucatjai előtt. Közvetetten kiállt amellett, hogy nem vitázik a választások előtt Magyar Péterrel, kritizálta az EU vezetését, és hosszan sorolta, milyen kérdések vezetik majd a 2026-os agendát. Tartson velünk percről percre!
Amerika-szakértő: Venezuelában elhúzódó átmenet lesz, Kuba lehet a következő

Amerika-szakértő: Venezuelában elhúzódó átmenet lesz, Kuba lehet a következő

Hosszú eljárásra lehet számítani Nicolás Maduro elfogott venezuelai diktátor ügyében – mondta Csizmazia Gábor Amerika-szakértő az InfoRádióban, hozzátéve: az amerikaiak valószínűleg nem akarták gyorsan megbuktatni a rezsimet, mert akkor „több embert vittek volna el”, nem csak az elnököt és feleségét.
 

Nagy Sándor Gyula az Arénában: Venezuelának átmeneti kormány kell, hogy majd választások lehessenek

Drágább lesz-e itthon az üzemanyag a venezuelai válság miatt? – a szakértő válaszol

Előállt az amerikai iránnyal kapcsolatban Venezuela átmeneti vezetője

Volt orosz elnök: Zelenszkij Maduro sorsára juthat

Azonnal bíróság elé áll az amerikai fogságban lévő venezuelai elnök

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Maduro bilincsben: hol áll meg Donald Trump? Nagy Sándor Gyula, Inforádió, Aréna
Kávéházi pletykák: miért nem lila (már) a Fradi? Saly Noémi, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.05. hétfő, 18:00
Csaba László
közgazdász, egyetemi tanár
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Orbán Viktor: a bóvli szóba sem jön Magyarország kapcsán

Orbán Viktor: a bóvli szóba sem jön Magyarország kapcsán

Hétfő délelőtt 11 órától hagyományos nemzetközi sajtótájékoztatót tart Orbán Viktor miniszterelnök, aki ígérete szerint minden újságírói kérdésre válaszol majd. Az eseményen egy sor fontos gazdasági téma is terítékre kerülhet, így érdemes lesz követni a tájékoztatót.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Az utolsó perceket tölti állásában a United edzője? Most már tényleg lejárhatott a türelem, utódot keres a klub

Az utolsó perceket tölti állásában a United edzője? Most már tényleg lejárhatott a türelem, utódot keres a klub

Rúben Amorim helyzete egyre bizonytalanabb a Manchester Unitednél, miután nyílt konfliktus alakult ki közte és Jason Wilcox sportigazgató között.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump issues warning to new Venezuelan leader Rodríguez ahead of her swearing in

Trump issues warning to new Venezuelan leader Rodríguez ahead of her swearing in

Venezuela's deposed president Nicolás Maduro is set to appear in a New York court on Monday, charged with various drugs and weapons offences.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 5. 07:04
Télen nagy meglepetéseket okozhatnak a villanyautók – itt vannak a számok
2026. január 5. 05:15
Ez lehet a megoldás az akkumulátorok újrahasznosítására?
×
×
×
×