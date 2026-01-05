Mélypont, az előző tél óta nem volt ilyen hideg, mutatjuk a számokat

Mínusz 14,4 fokig hűlt le a levegő a Bakonyban, derül ki az SZMO összeállításából. Ez a szám szezonrekord.

Ezúttal nem Zabar győzött, hanem Bánd, Zabaron 0,2 fokkal enyhébb volt a hideg. A képzeletbeli dobogó harmadik fokára 13,94 fokkal Etes fért fel még.

Ahhoz, hogy ilyen hideg legyen, a Kárpát-medencében derült égbolt és friss hótakaró is szükséges legtöbbször, ilyenkor a legdurvább a hűlés hajnalra.

Hasonlóan alacsony hőmérsékletet legutóbb november második felében mértek, szintén a Bakonyban, de 1947-ben is itt mérték a leghidegebbet, Zircen -26,2 fok volt reggel. (Persze Sellyén 2022-ben 18,2 fok volt, pluszban.)

A java idén egyébként még csak most jön, egész héten kemény fagyok lesznek.