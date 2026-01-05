Egymilliárd forintért adtak el egyetlen halat az egyik japán árverésen – videó

Új rekord született a tokiói Toyosu halpiac árverésén, ahol 510 millió jenért (körülbelül 1,05 milliárd forintért) kelt el egy kékúszójú tonhal – írja a Reuters beszámolója alapján a Telex.

A 243 kilós halat végül az egyik legnépszerűbb tokiói sushizó láncot, a Sushizanmai-t üzemeltető cég kaparintotta meg, amely azt tervezi, hogy felszeletelik és szétosztják a halat a távol-keleti országban található éttermeikben.

A kékúszójú tonhal a világ egyik legértékesebb hala, ezért egyáltalán nem meglepő, hogy ennyi pénzt adtak érte az aukción. Eladási ára többször is rekordot döntött. A mostani ár a korábbi, 2019-es csúcsot döntötte meg, amikor 333,6 millió jent fizettek egy 278 kilós tonhalért. A vevő akkor szintén a Sushizanmai-t üzemeltető cég volt.

Tavaly januárban 207 millió jenért (akkori árfolyamon mintegy 530 millió forintot) fizettek egy kékúszójú tonhalért a tokiói piacon, ami a 2019-es rekord után a második legnagyobb összegnek számított.