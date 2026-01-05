ARÉNA - PODCASTOK
A lengyel légierő F-16-os vadászgépe.
Nyitókép: X / Lockheed Martin

Átvette a tizedik új F–16-os gépét Szlovákia

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)
ELŐZMÉNYEK

Három újabb F–16-os érkezett Szlovákiába, ahol a védelmi miniszter szerint a lakosság biztonsága a kérdés

Robert Kaliňák szlovák védelmi miniszter szerint az Európai Uniónak nem szabadna beleavatkoznia a közös védelembe, a parancsnokság feladata a NATO keretein belül kell, hogy történjen. „Két parancsnokság nem tudja ellátni a védelmi feladatokat” – fogalmazott a miniszter, aki szerint egy esetleges közös európai hadsereg létrehozása jelentős föderalizációs lépést jelentene.

Robert Kaliňák emellett megismételte, hogy Ukrajna soha nem lesz NATO-tag, és véleménye szerint az Európai Unióhoz való csatlakozással is problémákba ütközhet. Hangsúlyozta továbbá, hogy az Ukrajnát támogató, úgynevezett „hajlandók koalíciója” eddig nem nyújtott érdemi katonai segítséget.

Közben Szlovákia légvédelmi képességei is bővülnek. A múlt héten három újabb amerikai gyártmányú F-16-os vadászgép landolt a kuchyňai katonai repülőtéren. A tervek szerint december 18-án érkeztek volna, de a kedvezőtlen időjárás miatt elhalasztották a leszállást. Szlovákia összesen 14 darab F-16 C/D Block 70 vadászgépet rendelt; tíz már megérkezett, a további négyet a személyzet kiképzését követően szállítják le az Egyesült Államokból.

A gépeket a következő hetekben adminisztratív és műszaki átvételnek vetik alá, majd gyakorlatokon használják őket. Az idei év második felétől fokozatosan részt vesznek az ország légterének védelmében.

Jelenleg Lengyelország, Magyarország és Csehország biztosítja Szlovákia légvédelmét, de a tárcavezető reménye szerint a szlovák hadsereg a nyár végére át tudja venni ezt a feladatot.

Kaliňák szerint a pilóták száma elegendő, a műszaki személyzetből azonban hiány van, ami lassítja a folyamatot.

A szlovák közvélemény az ukrajnai háború várható lezárását illetően megosztott. Egy, az AKO ügynökség által készített év végi reprezentatív felmérés szerint a lakosság 52 százaléka úgy véli, hogy a háború befejezése pozitívan hatna a szlovák gazdaságra, míg 38 százalék nem osztja ezt a véleményt. A felmérés ugyanakkor arra is rámutatott, hogy a lakosság közel fele, 48 százaléka attól tart, hogy a háború lezárása után megnő az illegálisan behozott fegyverek száma Szlovákiában. A megkérdezettek 20,5 százaléka biztosra veszi a fegyverek számának növekedését, további 28 százalék valószínűnek tartja.

KAPCSOLÓDÓ HANG

ukrajna

szlovákia

nato

f-16-os

