Megérkezett a lista, mely településeken várható mostantól tervezett áramszünet

Mint arról korábban az Infostart is beszámolt, december 22. és 2026. január 5. között felfüggesztették a tervezett áramszünettel járó munkálatokat az E.ON Hungária Csoport Pest vármegyében, Budapesten és a Dunántúlon.

Hétfőtől viszont újraindulnak a karbantartási munkálatok, melyek listája a cég weboldalán tölthető le – írja az atv.hu. A szolgáltató a települések mellett az időpontot és az érintett utcákat, házszámokat is közli, valamint az üzemszünet okát is megnevezi.

A szolgáltató a karbantartási munkákat jellemzően 8-16 óra között végzik, ez azonban nem feltétlenül jelent órákig tartó kiesést a szolgáltatásban. Ha a szakemberek korábban végeznek, visszakapcsolják az áramot.

A vállalat által közzétett térképen bárki megnézheti, hogy a szolgáltatási területén számítania kell-e karbantartásra. Ezeket az alkalmakat 15 nappal korábban jelzik ügyfelek felé írásban is.