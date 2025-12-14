ARÉNA - PODCASTOK
PROVIDENCE, RHODE ISLAND - DECEMBER 13: Members of the FBI Evidence Response Team work at the scene near a body, collect evidence and mark the area with evidence markers at Brown University in Providence, R.I., Saturday, Dec. 13, 2025, during a mass shooting that at least killed two people and wounded eight others. (Photo by Kyle Mazza/Anadolu via Getty Images)
Nyitókép: Anadolu via Getty Images

Elkapták az egyetemi ámokfutót, aki 40 lövést adott le záróvizsgázókra Amerikában

Infostart / MTI

A Rhode Island-i rendőrség vasárnap kora reggel őrizetbe vett egy személyt a Brown Egyetemen szombaton délután történt, két ember halálát és számos sebesülést okozó lövöldözéssel kapcsolatban. A motivációiról egyelőre nincs hír.

Oscar Perez, a providence-i rendőrség vezetője egy sajtótájékoztatón közölte, hogy egy 30 éves személyt vettek őrizetbe, és más elkövető után nem folyik kutatás.

Az elkövető szombaton nyitott tüzet az egyetem egy első emeleti termében, miközben az intézményben éppen vizsgák folytak.

Az elkövető a biztonsági erők egyik tagja szerint több mint 40 lövést adott le egy kézi lőfegyverből. Két személy életét vesztette, kilencen megsebesültek.

A rendőrség által közzétett biztonsági kamera felvételein látható, hogy egy feketébe öltözött gyanúsított nyugodtan távozik a helyszínről.

A hatóságok vasárnap reggelig még nem találták meg a gyilkos fegyvert, csak annak két tára került elő.

Az egyetem vasárnap az őszi szemeszter összes hátralévő előadását, vizsgáit és projektjeit törölte, és hazaengedte a diákokat.

„Mindenki nagy megrázkódtatáson esett át, és még sokáig tart, amíg feldolgozzuk. Közösségünk erős, és túl fogjuk tenni magunkat ezen, de ez egy szörnyű csapás” – hangsúlyozta Christina Paxson, a Brown Egyetem rektora a sajtótájékoztatón.

A rektor úgy értesült, hogy a meglőtt személyek közül legalább tízen hallgatók voltak.

A kilenc sebesültet a helyszínről a Rhode Island-i Kórházba szállították, egyiküket életveszélyes állapotban.

Providence-ben a helyi hatóságok felhívták a lakosság figyelmét, hogy vasárnap erős rendőri készültség lesz a városban.

A Brown az Egyesült Államok egyik legrangosabb egyeteme mintegy 7300 hallgatóval és több mint 3000 posztgraduális hallgatóval.

