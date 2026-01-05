ARÉNA - PODCASTOK
Katonai járművek kizárólagos értékesítésére szerezhet jogokat a 4iG

Infostart / MTI

A TATRA és a 4iG között létrejött megállapodás illeszkedik a 4iG SDT, illetve a 4iG Csoport azon hosszú távú stratégiájához, amely nemzetközi technológiai partnerekkel együttműködve kíván a hazai piacon modern, NATO-kompatibilis védelmi megoldásokat elérhetővé tenni, miközben erősíti Magyarország szerepét a regionális védelmi ipari értékláncban is.

Együttműködési megállapodást kötött a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT) a CSG Csoport többségi tulajdonában lévő, nemzetközileg elismert járműgyártó TATRA Trucks (TATRA) vállalattal, a megállapodás értelmében a 4iG SDT kizárólagos képviseleti és értékesítési jogokat szerez Magyarországon a TATRA katonai és speciális járműveire – közölte az 4iG SDT hétfőn.

Az együttműködés célja, hogy a TATRA nagy teherbírású, terepjáró képességeiről ismert járműplatformjai strukturált kereskedelmi és szakmai keretek között jelenjenek meg a magyar piacon, elsősorban honvédelmi, biztonsági és egyéb speciális állami felhasználások számára.

Kiemelték, hogy ez a megállapodás illeszkedik a magyarországi védelmi ipar fejlesztését, a technológiai szuverenitás erősítését, valamint a NATO-kompatibilis katonai képességek fenntartható fejlesztését célzó törekvésekhez.

Jelezték ugyanakkor, hogy a megállapodás túlmutat a magyarországi piaci bevezetésen: a felek vizsgálják a további hazai ipari együttműködési lehetőségeket is, beleértve a teljes gyártási, összeszerelési folyamatot és életciklus-támogatási megoldásokat, valamint a járművek karbantartását. Ebben a folyamatban kiemelt szerepet kaphat a várhatóan 2026 január elején a 4iG SDT többségi tulajdonában kerülő Rába Járműipari Holding (Rába), amely jelentős hazai védelmi ipari kapacitásokkal rendelkezik.

A megállapodás a jövőben alapot biztosíthat ahhoz is, hogy a 4iG SDT részt vegyen a TATRA járműveihez kapcsolódóan az alkatrészeken és alrendszereken túl a teljes járművek gyártásában, valamint új, közös fejlesztési és piaci projektek előkészítésében - akár Magyarországon kívüli piacokon is. A felek hosszú távú célja, hogy a 129 éves múltra visszatekintő Rába a TATRA közép-európai régiót kiszolgáló, Európában második legnagyobb gyártási és fejlesztési központjává váljon.

A TATRA, a Czechoslovak Group (CSG) többségi (65 százalék) tulajdonában lévő vállalat, amely Közép- és Kelet-Európa egyik legjelentősebb és legdinamikusabban fejlődő védelmi ipari és ipari-technológiai magánvállalata. A CSG Csoport több mint tíz országban van jelen gyártó- és fejlesztőkapacitásokkal, valamint meghatározó szereplő a szárazföldi rendszerek, a lőszergyártás, a járműipar és a speciális védelmi megoldások területén. A partnerséggel a 4iG SDT egy nemzetközi szinten is elismert, jelentős védelmi ipari háttérrel rendelkező technológiai csoporttal működik együtt.

A kizárólagos együttműködési megállapodás illeszkedik a 4iG SDT, illetve a 4iG Csoport azon hosszú távú stratégiájához, amely nemzetközi technológiai partnerekkel együttműködve kíván a hazai piacon modern, NATO-kompatibilis védelmi megoldásokat elérhetővé tenni, miközben erősíti Magyarország szerepét a regionális védelmi ipari értékláncban is. A földi mobilitási képességek integrálására irányuló megállapodás a 4iG SDT szárazföldi üzletágának kiemelt projektje, amely biztosítja egy komplex, szárazföldi-légi-űripari kompetenciákra épülő védelmi ipari portfólió kialakítását - olvasható a társaság közleményében.

A 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. a 4iG Csoport űr- és védelmiipari holdingvállalata, amely innovatív, kettős felhasználású technológiákat fejleszt az űr-, a védelmi és a biztonsági szektor számára.

