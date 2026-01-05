Legendás Craig nincs többé – fotó, videó

„A kenyai Amboseli Nemzeti Park, de tulajdonképpen az egész világ egy igazi hírességet vesztett” – ismertette a hatóság, hozzátéve, hogy a vadon élő ormányos természetes halállal, magas életkora miatt pusztult el szombaton.

Craig azon kevés még élő elefánthímek közé tartozott, amelyeknek rendkívül hosszú és nehéz, egyenként több mint 45 kilogrammos agyaraik vannak. Ezeket az állatokat "szuperagyarosoknak" nevezik, számuk pedig Afrikában rendkívül alacsony.

Az 1972-ben született Craig agyarai majdnem a földig értek, és az állat már messziről is jól kivehető volt a nemzeti park szavannáin és lápvidékein.

A parkőrök rendkívül nyugodt állatként jellemezték, gyakorta megállt és mozdulatlanul tűrte, hogy turisták fényképezzék. A sikeres környezetvédelmi erőfeszítések egyik szimbóluma is volt.

Craig több utódot is nemzett, továbbadva leszármazottainak a nagy agyarak genetikai lehetőségét. Ez utóbbi tulajdonság évtizedek orvvadászata miatt megritkult az elefántpopulációban. A Kenya Wildlife Service szerint hosszú életét Craig nem utolsó sorban a hatóságok és a helyi közösség orvvadászoktól való védelmére tett következetes erőfeszítéseinek köszönheti.

Legfrissebb adatok szerint a kenyai elefántpopuláció 2025-ben 42 072-re gyarapodott. 2021-ben számuk még 36 280 volt.

Az afrikai elefánt a legnagyobb szárazföldi állat, a felnőtt hímek súlya elérheti a hat tonnát is.

