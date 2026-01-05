ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.32
usd:
328.12
bux:
0
2026. január 5. hétfő Simon
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Extra dolgokat kell most tenni az autókba – itt a figyelmeztetés

Infostart / MTI

A hét elejétől havazás, helyenként ónos eső várható, ilyenkor különösen fontos, hogy az autóval közlekedők a téli időjárásra megfelelően felkészített gépjárművel, kizárólag téli gumival induljanak útnak – figyelmeztetett a katasztrófavédelem.

Dóka Imre, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) helyettes szóvivője közleményében kiemelte: a meteorológiai előrejelzések szerint a hét elejétől hideg, télies időjárás várható, országosan havazásra, helyenként ónos esőre lehet számítani. A Bakonyban a megélénkülő szél miatt a jövő hét elején a hóátfúvás sem kizárt.

A jeges-havas úton romlik a menetstabilitás, a havazás miatt pedig a látási viszonyok – tette hozzá a tűzoltó őrnagy.

Fontosnak nevezte azt is, hogy az autósok indulás előtt győződjenek meg járművük műszaki állapotáról és az üzemanyag mennyiségéről. A szokásosnál tankoljanak több üzemanyagot, készüljenek úgy, hogy az elakadás esetén is elegendő legyen.

Nélkülözhetetlen továbbá egy feltöltött mobiltelefon, hogy baj esetén segítséget tudjanak kérni. Érdemes az autóba bekészíteni némi élelmiszert, italt, egy pluszkabátot és egy takarót is

– sorolta a helyettes szóvivő.

Dóka Imre azt kérte, hogy a téli időjárással kapcsolatban mindenki kísérje figyelemmel a hatóságok közleményeit.

Az érvényben lévő meteorológiai riasztásokról a http://met.hu, az aktuális útviszonyokról pedig a Magyar Közút információs portálján olvashatók információk – írta, és azt javasolta, hogy a közlekedők használják a katasztrófavédelem ingyenesen letölthető tájékoztató alkalmazását (VÉSZ).

Folyamatosan frissülő információk az Útinform oldalán!

Kezdőlap    Belföld    Extra dolgokat kell most tenni az autókba – itt a figyelmeztetés

baleset

időjárás

katasztrófavédelem

havazás

tél

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Donald Trump: ha nem teszi azt, ami helyes, valószínűleg nagyobb árat fog fizetni, mint Maduro

Donald Trump: ha nem teszi azt, ami helyes, valószínűleg nagyobb árat fog fizetni, mint Maduro

A szombati amerikai rajtaütésben megölték Nicolás Maduro venezuelai elnök biztonsági csapatának többségét. Kiderült, kit támogat a hadsereg Venezuelában.
 

Második támadás Venezuela ellen – tizenötezer amerikai katona áll ugrásra készen

Nicolás Madurónak volt egy utolsó esélye – kiderült, micsoda

Moszkva is megszólalt a Venezuela elleni amerikai támadás után

Marco Rubio szerint az USA nem magának akarja Venezuela olaját

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Maduro bilincsben: hol áll meg Donald Trump? Nagy Sándor Gyula, Inforádió, Aréna
Kávéházi pletykák: miért nem lila (már) a Fradi? Saly Noémi, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.05. hétfő, 18:00
Csaba László
közgazdász, egyetemi tanár
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megtámadták Kijevet, megszólalt Trump arról, hogy tényleg meg akarták-e ölni Putyint – Híreink az orosz-ukrán frontról hétfőn

Megtámadták Kijevet, megszólalt Trump arról, hogy tényleg meg akarták-e ölni Putyint – Híreink az orosz-ukrán frontról hétfőn

Oroszország mára virradóra sorozatos dróncsapásokat mért Kijevre és az ukrán főváros térségére, mely következtében ketten meghaltak – közölték az ukrán regionális hatóságok a Kyiv Independent szerint. Egy magánegészségügyi intézményben károk keletkeztek, ahogy legalább hét családi házban és egy lakótömbben is. A Kijevtől mintegy 140 kilométerre északra fekvő Szlavutics városában áramszünetek voltak. Ukrajnában robbanásokról számoltak be Csernyihivben és Zaporizzsjában is. Mindeközben Donald Trump kétségbe vonta Moszkva azon állítását, miszerint Kijev december 21-én 91 drónnal indított volna támadást Vlagyimir Putyin egyik rezidenciája ellen. Az amerikai elnök vasárnap újságíróknak kijelentette: "nem hisszük, hogy ez megtörtént, most, hogy már ellenőrizni tudtuk". Mint hozzátette: valami történt a közelben, "de semmi köze nem volt ehhez." Cikkünk folyamatosan frissül a háború legutóbbi fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Betegek tízezrei várnak térd- és csípőprotézis, vagy szürkehályog műtétre: ennyivel nőtt tavaly óta a NEAK várólista hossza

Betegek tízezrei várnak térd- és csípőprotézis, vagy szürkehályog műtétre: ennyivel nőtt tavaly óta a NEAK várólista hossza

Egyes műtétek esetében csökkent a várólista hossza, míg más beavatkozásoknál sokat nőtt a várakozási idő.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump warns new Venezuelan leader as Maduro set to appear in court

Trump warns new Venezuelan leader as Maduro set to appear in court

Trump said Venezuela's interim president Delcy Rodríguez could "pay a very big price, probably bigger than Maduro" if she "doesn't do what's right".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 5. 06:14
BKK: iskolakezdésre új megállót kapott az egyik népszerű vonal
2026. január 4. 22:20
Összegyűjtötték az állami gondozott gyerekeket, majd fürdeni vitték őket
×
×
×
×