Nyitókép: Unsplash

Fővárost váltott egy ország

Infostart / MTI

Egy rendelet és máris lehet átírni a nyilvántartásokat.

Egy, a hétvégén kiadott rendelettel a Bioko szigeten fekvő Malabo helyett váratlanul a kontinentális országrészben, erdős területen álló Ciudad de la Pazt nyilvánította a nyugat-afrikai Egyenlítői-Guinea fővárosává Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, Afrika egyetlen spanyolajkú országának elnöke.

A változást decentralizálási törekvésekkel indokolták. Az eddigi főváros, Malabo és az ország szárazföldi felének legfontosabb városa, Bata is jelentős fejlődésen esett át.

„A féktelen növekedés jelentős kihívásokat teremtett a várostervezésben, terhet jelent az alapszolgáltatásokra, illetve fokozódó regionális egyenlőtlenséget és a közlekedési- és távközlési hálózatok túlterhelését hozta magával” – áll a rendeletben.

Ciudad de la Paz ugyanakkor lehetőséget nyújt a városbővítésre és a korszerű közigazgatási infrastruktúra megteremtésére az indoklás szerint.

A helyi média szerint egy évet vesz igénybe, amíg az összes közigazgatási intézményt az új fővárosba költöztetik.

Az ország 83 éves elnöke 47 éve került hatalomra, amikor államcsínnyel megdöntötte saját nagybátyját, a független Egyenlítői-Guinea első elnökét.

Kezdőlap    Külföld    Fővárost váltott egy ország

