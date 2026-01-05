ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.75
usd:
328.37
bux:
112820.4
2026. január 5. hétfő Simon
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Végre sikerült elhárítani a Nemzetközi Űrállomás 2019 óta tartó szivárgását

Infostart

Az ISS orosz moduljában bő fél évtizede küzdöttek a szivárgással, mostanra azonban sikerült megoldani az egyre sürgetőbbé váló problémát.

Az orosz szegmensben található PrK modul, mely a Progress űrhajó légzsilipje és a Zvezda modul között helyezkedik el, 2019 óta szivárgott, ami komolyan aggasztotta az űrállomás orosz és amerikai üzemeltetőit. A szivárgás mértéke 2024-ben megduplázódott, emiatt nézeteltérés is kialakul az orosz és az amerikai fél között.

A technikai gond, ami Kapu Tibor látogatását is késleltette, most úgy tűnik, végleg megoldódott. A közelmúltban két forrás is jelezte ezt, majd maga a NASA is megerősítette, hogy a probléma már a múlté – írja az Ars Technica híradása nyomán a hvg.hu.

Josh Finch, a NASA szóvivője a szaklapnak elmondta, további megfigyelések és tömítési munkálatok után a PrK nyomása stabillá vált. „A NASA és a Roszkoszmosz ezután is figyelemmel kíséri és vizsgálja a korábban megfigyelt repedéseket, hogy észlelhesse az esetleges jövőbeni változásokat” – fűzte hozzá.

Az elmúlt 6 év során az orosz űrhajósok „tűt kerestek a szénakazalban” a szivárgás utáni kutatás során. Bizonyos időközönként bezárták a PrK-modulhoz vezető légzsilipet, majd az újbóli kinyitásakor apró porfelhalmozódásokat kerestek, melyek a szivárgás helyét jelölhették. Ezt követően az űrhajósok egy speciális tömítőanyagot vittek fel a repedésekre, újból lezárták a zsilipet és figyelték a nyomás változását, folytatták a szivárgások keresését – mindezt éveken keresztül.

A győzelem talán csak átmeneti, lévén a problémás modul 2000-ben állt pályára, és nem kizárható, hogy a korosodó egységben kiújulnak majd a szivárgások – írják. Mégis, ez egy jelentős győzelem az orosz és az amerikai űrügynökség számára.

Kezdőlap    Külföld    Végre sikerült elhárítani a Nemzetközi Űrállomás 2019 óta tartó szivárgását

nemzetközi űrállomás

technikai hiba

elhárítás

szivárgás

javítás

iss

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Rapid fokozatba kapcsolt a nemzetközi jog felbomlása – mondja Venezuela megtámadásáról a nemzetközi jogász

Rapid fokozatba kapcsolt a nemzetközi jog felbomlása – mondja Venezuela megtámadásáról a nemzetközi jogász
Nemzetközi jogot sért az Egyesült Államok venezuelai beavatkozása – mondta az InfoRádióban Tóth Norbert nemzetközi jogász. Hozzátette: az elmúlt években egyre több a nemzetközi jogi kihágás, a nemzetközi jogi rend felbomlása pedig az utóbbi időben felgyorsult
 

Szakértő: Venezuelában elhúzódó átmenet lesz, Kuba lehet a következő

Már ma bíróság elé áll New York-ban a venezuelai elnöki pár

Nagy Sándor Gyula az Arénában: Venezuelának átmeneti kormány kell, hogy majd választások lehessenek

Drágább lesz-e itthon az üzemanyag a venezuelai válság miatt? – a szakértő válaszol

Előállt az amerikai iránnyal kapcsolatban Venezuela átmeneti vezetője

Egekbe szökött a nemesfémek ára a Venezuela elleni amerikai akciót követően

„Lezárult a liberális világrend, elkezdődött a nemzetek korszaka” – Orbán Viktor évnyitó nemzetközi sajtótájékoztatót tartott

„Lezárult a liberális világrend, elkezdődött a nemzetek korszaka” – Orbán Viktor évnyitó nemzetközi sajtótájékoztatót tartott

A kormányfő elemezte a venezuelai helyzetet, új világpolitikai korszakról beszélt évnyitó nemzetközi sajtótájékoztatóján újságírók tucatjai előtt. Közvetetten arra utalt, hogy nem vitázik a választások előtt Magyar Péterrel, a magyar ellenzéket „háborúpártinak, Brüsszel-pártinak és ukránpártinak” minősítette, kritizálta az EU vezetését, és hosszan sorolta, milyen kérdések vezetik majd a 2026-os agendát.
VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Maduro bilincsben: hol áll meg Donald Trump? Nagy Sándor Gyula, Inforádió, Aréna
Kávéházi pletykák: miért nem lila (már) a Fradi? Saly Noémi, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.05. hétfő, 18:00
Csaba László
közgazdász, egyetemi tanár
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megtámadták Kijevet, megszólalt Trump arról, hogy tényleg meg akarták-e ölni Putyint – Híreink az orosz-ukrán frontról hétfőn

Megtámadták Kijevet, megszólalt Trump arról, hogy tényleg meg akarták-e ölni Putyint – Híreink az orosz-ukrán frontról hétfőn

Oroszország mára virradóra sorozatos dróncsapásokat mért Kijevre és az ukrán főváros térségére, mely következtében ketten meghaltak – közölték az ukrán regionális hatóságok a Kyiv Independent szerint. Egy magánegészségügyi intézményben károk keletkeztek, ahogy legalább hét családi házban és egy lakótömbben is. A Kijevtől mintegy 140 kilométerre északra fekvő Szlavutics városában áramszünetek voltak. Ukrajnában robbanásokról számoltak be Csernyihivben és Zaporizzsjában is. Mindeközben Donald Trump kétségbe vonta Moszkva azon állítását, miszerint Kijev december 21-én 91 drónnal indított volna támadást Vlagyimir Putyin egyik rezidenciája ellen. Az amerikai elnök vasárnap újságíróknak kijelentette: "nem hisszük, hogy ez megtörtént, most, hogy már ellenőrizni tudtuk". Mint hozzátette: valami történt a közelben, "de semmi köze nem volt ehhez." Cikkünk folyamatosan frissül a háború legutóbbi fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ezért támadta meg Trump valójában Venezuelát? Már látszik a mesterterv, minden egy irányba mutat

Ezért támadta meg Trump valójában Venezuelát? Már látszik a mesterterv, minden egy irányba mutat

A világ kőolajtartalékai néhány ország kezében koncentrálódnak, és ez a geopolitikában is egyre nyíltabban érvényesül.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Handcuffed Maduro surrounded by armed police during transfer to New York court

Handcuffed Maduro surrounded by armed police during transfer to New York court

The former Venezuelan leader is due at court, alongside his wife Cilia Flores, charged with various drugs and weapons offences.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 5. 14:58
Rapid fokozatba kapcsolt a nemzetközi jog felbomlása – mondja Venezuela megtámadásáról a nemzetközi jogász
2026. január 5. 14:11
Zelenszkij leváltotta az Ukrán Biztonsági Szolgálat vezetőjét
×
×
×
×