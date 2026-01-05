Végre sikerült elhárítani a Nemzetközi Űrállomás 2019 óta tartó szivárgását

Az orosz szegmensben található PrK modul, mely a Progress űrhajó légzsilipje és a Zvezda modul között helyezkedik el, 2019 óta szivárgott, ami komolyan aggasztotta az űrállomás orosz és amerikai üzemeltetőit. A szivárgás mértéke 2024-ben megduplázódott, emiatt nézeteltérés is kialakul az orosz és az amerikai fél között.

A technikai gond, ami Kapu Tibor látogatását is késleltette, most úgy tűnik, végleg megoldódott. A közelmúltban két forrás is jelezte ezt, majd maga a NASA is megerősítette, hogy a probléma már a múlté – írja az Ars Technica híradása nyomán a hvg.hu.

Josh Finch, a NASA szóvivője a szaklapnak elmondta, további megfigyelések és tömítési munkálatok után a PrK nyomása stabillá vált. „A NASA és a Roszkoszmosz ezután is figyelemmel kíséri és vizsgálja a korábban megfigyelt repedéseket, hogy észlelhesse az esetleges jövőbeni változásokat” – fűzte hozzá.

Az elmúlt 6 év során az orosz űrhajósok „tűt kerestek a szénakazalban” a szivárgás utáni kutatás során. Bizonyos időközönként bezárták a PrK-modulhoz vezető légzsilipet, majd az újbóli kinyitásakor apró porfelhalmozódásokat kerestek, melyek a szivárgás helyét jelölhették. Ezt követően az űrhajósok egy speciális tömítőanyagot vittek fel a repedésekre, újból lezárták a zsilipet és figyelték a nyomás változását, folytatták a szivárgások keresését – mindezt éveken keresztül.

A győzelem talán csak átmeneti, lévén a problémás modul 2000-ben állt pályára, és nem kizárható, hogy a korosodó egységben kiújulnak majd a szivárgások – írják. Mégis, ez egy jelentős győzelem az orosz és az amerikai űrügynökség számára.