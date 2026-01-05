ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 5. hétfő
Utasszállító repülőgép a havas reptéren.
Nyitókép: Getty Images/maxoidos

Súlyos a helyzet az amszterdami reptéren – budapesti járatokat is érint

Infostart / MTI

A napok óta tartó hóesés, fagy és a jeges záporok miatt több mint négyszáz járatot törölt hétfőn az amszterdami Schiphol nemzetközi repülőtér – tájékoztatott az NL Times című, angol nyelvű holland hírportál hétfőn. Az intézkedés budapesti járatot is érint.

A beszámoló szerint a holland légikikötő a péntek óta tartó havazás miatt késésekre és járattörlésekre figyelmeztetett. A téli időjárás jelentősen zavarja a légiforgalmat – írták.

A repülőtér szóvivője közölte, az időjárási körülmények miatti járattörlések okozta fennakadások a következő napok közlekedését is zavarhatják. Az utasoknak azt tanácsolják, hogy már a repülőtérre indulás előtt ellenőrizzék az aktuális járatinformációkat. Szavai szerint

még túl korai megmondani, hogy a fennakadások meddig állnak fenn, a repülőtér félnapos időközönként értékeli a helyzetet

– írták.

A KLM holland légitársaság legkevesebb 295 járatot törölt. A még induló repülőgépek utasai késésekkel számolhatnak a havazás és az erős szél miatt – hívták fel a figyelmet.

A Holland Királyi Meteorológiai Intézet (KNMI) közölte, hogy a csúszós utak miatt úgy nevezett sárga riasztás marad érvényben az egész országra vonatkozóan legalább kedd reggelig. A meteorológiai intézet arra is figyelmeztetett, hogy a fagyos utak tovább növelhetik a balesetek kockázatát.

A hírportál közölte, a csúszós útviszonyok számos balesethez vezettek. A holland közlekedési vállalat közel hatmillió kilogramm sót szórt az utakra a jegesedés elkerülésére.

repülőtér

időjárás

amszterdam

havazás

