2026. január 5. hétfő Simon
Fejlemény a brutális szatmárcsekei gyilkosság ügyében: rendkívüli falugyűlés lesz

Infostart

Egy tinédzser bedrogozva és részegen megfojtotta mozgáskorlátozott édesanyját, majd rágyújtotta a házat.

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, szilveszter éjjel egy 17 éves szatmárcsekei fiú bedrogozva és részegen megölte mozgáskorlátozott édesanyját. Az elkövető ámokfutást végzett a településen, hiszen korábban betört egy másik nyugdíjashoz, akitől tízezer forintot követelt, de egy vasvillával elkergették. Ezt követően jutott be az idős anyja házába, akit brutálisan bántalmazott, majd miután megfojtotta, meggyújtotta a fekhelyét.

A történtek nagyon megrázták a helyieket, a szatmárcsekei önkormányzat pedig rendkívüli falugyűlést hívott össze hétfőre. Zsigó Csaba, a szatmárcsekei roma nemzetiségű önkormányzat elnöke az RTL Híradónak elmondta: a gyűlésen jelen lesz a rendőrség is, illetve a szomszédos falvakból is érkeznek meghívottak, ugyanis a drogprobléma a környező településeken is fennáll.

A tudósítás szerint a helyi lakosok nem értik, hogyan történhetett ilyen a tragédia, hiszen a fiatalt korábban segítőkész, rendes gyereknek ismerték meg. A nyomozók szerint a fiú kristályt fogyasztott, majd arra ivott sört és töményet is. Ezt követően kábultan tört be az idős asszonyhoz, akit megfojtott, majd rágyújtotta a házat.

A településen élők választ keresnének arra, hogyan vezethetett a fiatal elkövető drog- és alkoholfogyasztása egy ilyen tragédiához. A gyanúsítottat a rendőrség őrizetbe vette, ellene emberölés és rablás miatt indult eljárás.

Belföld    Fejlemény a brutális szatmárcsekei gyilkosság ügyében: rendkívüli falugyűlés lesz

