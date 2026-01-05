Meghalt Drábik János jogász, közíró

87 éves korában meghalt Drábik János közíró, jogász, az Országos Trianon Társaság elnöke és a Magyarok Világszövetségének (MVSZ) vezetőségi tagja – írja az MVSZ közlése nyomán a Telex. A szövetség szerint Drábik János január 4-én, vasárnap délután hunyt el az Irgalmasrendi Kórházban.

Drábik János 1938-ban született Budapesten. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem jogi karának elvégzése után különböző munkakörökben dolgozott. Vállalati jogászi állások mellett a Kossuth rádió és a Kommunista Ifjúsági Szövetség (KISZ) KB kulturális osztályának is munkatársa volt. 1980 környékén disszidált az Egyesült Államokba, majd 1983-tól a Szabad Európa Rádió munkatársaként Münchenben dolgozott 1993-ig. Összeesküvés-elméletektől sem mentes írásaival a kilencvenes évek óta volt jelen a magyar nyilvánosságban, az Echo TV-ben pedig rendszeres vendége volt Szaniszló Ferenc Világ-Panoráma című műsorának.

Drábik János a Magyarok Világszövetségének 1996 óta, előbb németországi, majd magyarországi küldötte volt. 2018 óta vezette az MVSZ Stratégiai Bizottságát és az MVSZ keretében működő Szent László Magyarságtudományi Akadémiát. Élete során több mint 20 könyvet írt.

2023-ban a Mi Hazánk Mozgalomba is belépett. A párt elnöke, Toroczkai László így írt haláláról a közösségi oldalán: „Elhunyt Drábik János, a szervezett magánhatalom, a mélyállam legbátrabb leleplezője. Több mint húsz év barátság kötött össze minket, hiszen már két évtizeddel ezelőtt is az akkor általam szerkesztett Magyar Jelenben közöltük szemfelnyitó írásait, és az isteni gondviselés kegyelméből, az utolsó interjúját, egy hosszú beszélgetést is a Magyar Jelennek adta, de a közzétételt már nem tudta megvárni. A napokban kerül majd posztumusz bemutatásra.”