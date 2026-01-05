ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.75
usd:
329.2
bux:
112159.11
2026. január 5. hétfő Simon
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Meghalt Drábik János jogász, közíró

Infostart

Drábik János vasárnap, 87 éves korában hunyt el egy fővárosi kórházban.

87 éves korában meghalt Drábik János közíró, jogász, az Országos Trianon Társaság elnöke és a Magyarok Világszövetségének (MVSZ) vezetőségi tagja – írja az MVSZ közlése nyomán a Telex. A szövetség szerint Drábik János január 4-én, vasárnap délután hunyt el az Irgalmasrendi Kórházban.

Drábik János 1938-ban született Budapesten. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem jogi karának elvégzése után különböző munkakörökben dolgozott. Vállalati jogászi állások mellett a Kossuth rádió és a Kommunista Ifjúsági Szövetség (KISZ) KB kulturális osztályának is munkatársa volt. 1980 környékén disszidált az Egyesült Államokba, majd 1983-tól a Szabad Európa Rádió munkatársaként Münchenben dolgozott 1993-ig. Összeesküvés-elméletektől sem mentes írásaival a kilencvenes évek óta volt jelen a magyar nyilvánosságban, az Echo TV-ben pedig rendszeres vendége volt Szaniszló Ferenc Világ-Panoráma című műsorának.

Drábik János a Magyarok Világszövetségének 1996 óta, előbb németországi, majd magyarországi küldötte volt. 2018 óta vezette az MVSZ Stratégiai Bizottságát és az MVSZ keretében működő Szent László Magyarságtudományi Akadémiát. Élete során több mint 20 könyvet írt.

2023-ban a Mi Hazánk Mozgalomba is belépett. A párt elnöke, Toroczkai László így írt haláláról a közösségi oldalán: „Elhunyt Drábik János, a szervezett magánhatalom, a mélyállam legbátrabb leleplezője. Több mint húsz év barátság kötött össze minket, hiszen már két évtizeddel ezelőtt is az akkor általam szerkesztett Magyar Jelenben közöltük szemfelnyitó írásait, és az isteni gondviselés kegyelméből, az utolsó interjúját, egy hosszú beszélgetést is a Magyar Jelennek adta, de a közzétételt már nem tudta megvárni. A napokban kerül majd posztumusz bemutatásra.”

Kezdőlap    Belföld    Meghalt Drábik János jogász, közíró

újságíró

jogász

író

meghalt

mvsz

drábik jános

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Volt orosz elnök: Zelenszkij Maduro sorsára juthat
Tudósítónktól

Volt orosz elnök: Zelenszkij Maduro sorsára juthat
Sajátos analógiát lát Nicolás Maduro elfogása és az Egyesült Államok lehetséges ukrajnai fellépése közt a volt orosz elnök. A háború éveiben a beszólásairól elhíresült Dmitrij Medvegyev szerint Volodimir Zelenszkij elnököt is elrabolhatják. Közben Kijevben is aggódnak a történtek miatt.
 

Azonnal bíróság elé áll az amerikai fogságban lévő venezuelai elnök

Donald Trump: ha nem teszi azt, ami helyes, valószínűleg nagyobb árat fog fizetni, mint Maduro

Második támadás Venezuela ellen – tizenötezer amerikai katona áll ugrásra készen

Nicolás Madurónak volt egy utolsó esélye – kiderült, micsoda

Marco Rubio szerint az USA nem magának akarja Venezuela olaját

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Maduro bilincsben: hol áll meg Donald Trump? Nagy Sándor Gyula, Inforádió, Aréna
Kávéházi pletykák: miért nem lila (már) a Fradi? Saly Noémi, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.05. hétfő, 18:00
Csaba László
közgazdász, egyetemi tanár
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Itt a bejelentés: kiderült, mennyit lehet keresni az Aldiban

Itt a bejelentés: kiderült, mennyit lehet keresni az Aldiban

Béremelést jelentett be az Aldi Magyarország, műr bruttó 541 900-nál kevesebbet senki sem keres a cégnél.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Erre kevesen számítottak 2026 elején: rengeteg ember kap korlátlan, szélessávú internetet ingyen

Erre kevesen számítottak 2026 elején: rengeteg ember kap korlátlan, szélessávú internetet ingyen

A tervek szerint Maduro már a mai napon bíróság elé állhat New Yorkban.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump issues warning to new Venezuelan leader Rodríguez ahead of her swearing in

Trump issues warning to new Venezuelan leader Rodríguez ahead of her swearing in

It comes as Venezuela's deposed president Nicolás Maduro is set to appear in a New York court on Monday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 5. 08:50
Elkezdődött – Most kimutatja foga fehérjét az igazi tél
2026. január 5. 08:28
Hamarosan nemzetközi sajtótájékoztatót tart Orbán Viktor
×
×
×
×