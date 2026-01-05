ARÉNA - PODCASTOK
Kék sziréna a sötétben
Nyitókép: Pixabay

Dudás Miklós halála: megszólalt a rendőrség

Infostart / MTI

Elhunyt Dudás Miklós világbajnok kajakozó, a sportoló 34 éves volt. Halálának körülményeit a rendőrség is vizsgálta.

Az MTI megkeresésére Csécsi Soma rendőr alezredes, a Budapesti Rendőr-főkapitányság szóvivője elmondta: egy XVIII. kerületi lakásban megtalált személy halálával kapcsolatban „idegenkezűség, bűncselekmény gyanúja nem merült fel” a rendőrség helyszíni szemléje nyomán, a körülményeket a továbbiakban közigazgatási eljárásban vizsgálják.

Dudás Miklós az ifjúsági és az U23-as korosztályban is szerzett világbajnoki címeket, a felnőttek között pedig 2014-ben, Moszkvában, a 4x200 méteres váltó tagjaként - Tótka Sándor, Hérics Dávid és Nádas Bence csapattársaként - lett vb-aranyérmes. Emellett volt két vb-bronza és egy-egy Európa-bajnoki ezüst- és bronzérme is. A 2012-es, londoni olimpián K-1 200 méteren a hatodik helyen végzett.

A 2015-ös Európa Játékokon K-1 200 méteren nyert, de ettől az eredményétől utólag megfosztották, mert a doppingmintájában tiltott hormonkészítmény nyomaira bukkantak. Eltiltották, ennek lejárta után 2018-ban visszatért, majd 2021 elején visszavonult az élsporttól.

Belföld    Dudás Miklós halála: megszólalt a rendőrség

rendőrség

gyász

dudás miklós

VIDEÓ
inforadio
ARÉNA
2026.01.05. hétfő, 18:00
Csaba László
közgazdász, egyetemi tanár
Megszólalt a rendőrség Dudás Miklós haláláról: itt találták meg a 34 évesen elhunyt sportolót

Megszólalt a rendőrség Dudás Miklós haláláról: itt találták meg a 34 évesen elhunyt sportolót

A helyszíni szemle még zajlik, a halál pontos okát a boncolás állapítja meg.

