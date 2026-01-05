ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 5. hétfő
Kristina Jörgensen, a Gyõr (b), valamint Thale Rushfeldt Deila (k) és Lysa Tchaptchet Defo (j), az Odense játékosai a nõi kézilabda Bajnokok Ligája döntõjében játszott Gyõri Audi ETO KC - Odense HB mérkõzésen az MVM Dome-ban 2025. június 1-jén.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Távozik a győri lányok sztárja

Infostart / MTI

A dán irányító, Kristina Jörgensen nyáron távozik a Bajnokok Ligája-címvédő Győri Audi ETO KC női kézilabdacsapatától.

A klub – honlapjának hétfői tájékoztatása – szerint nem él a szerződésben szereplő opciós joggal, vagyis nem hosszabbítja meg az olimpiai és kétszeres világbajnoki bronzérmes, illetve kétszeres Európa-bajnoki ezüstérmes játékos lejáró megállapodását.

A 27 éves Jörgensen 2024-ben csatlakozott az ETO-hoz. Korábban a Skanderborg, a Viborg HK és a francia Metz HB együttesét erősítette, a mostani idényt követően pedig visszatér a Vámos Petrát és Albek Annát is foglalkoztató Metzhez.

Fata Edina, a Győri ETO Kft. ügyvezetője elmondta: a dán irányító személyében kiváló játékost, példamutató sportolót és nagyszerű embert ismertek meg, azonban az egyeztetések során olyan jövőbeli elképzelések körvonalazódtak, amelyek alapján az tűnt a legjobb megoldásnak, ha más csapatban folytatja pályafutását.

