Távozik a győri lányok sztárja

A klub – honlapjának hétfői tájékoztatása – szerint nem él a szerződésben szereplő opciós joggal, vagyis nem hosszabbítja meg az olimpiai és kétszeres világbajnoki bronzérmes, illetve kétszeres Európa-bajnoki ezüstérmes játékos lejáró megállapodását.

A 27 éves Jörgensen 2024-ben csatlakozott az ETO-hoz. Korábban a Skanderborg, a Viborg HK és a francia Metz HB együttesét erősítette, a mostani idényt követően pedig visszatér a Vámos Petrát és Albek Annát is foglalkoztató Metzhez.

Fata Edina, a Győri ETO Kft. ügyvezetője elmondta: a dán irányító személyében kiváló játékost, példamutató sportolót és nagyszerű embert ismertek meg, azonban az egyeztetések során olyan jövőbeli elképzelések körvonalazódtak, amelyek alapján az tűnt a legjobb megoldásnak, ha más csapatban folytatja pályafutását.