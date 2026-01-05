ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.77
usd:
329.82
bux:
112872.47
2026. január 5. hétfő Simon
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Felvonják az ukrán zászlót a Kijev közelében fekvő Bucsában tartott megemlékezésen 2023. március 31-én. Egy évvel ezelőtt ezen a napon szabadították fel az ukrán csapatok Bucsát, ahol az orosz katonák mészárlást követtek el civilekkel szemben, a helyi hatóságok adatai szerint 458 embert öltek meg. Oroszország tagadja a vádakat. A mészárlás ügyében jelenleg nemzetközi vizsgálat zajlik.
Nyitókép: MTI/AP/Efrem Lukackij

Zelenszkij leváltotta az Ukrán Biztonsági Szolgálat vezetőjét

Infostart

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) vezetője, Vaszil Maljuk leváltását jelentette be hétfőn Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, valamint tájékoztatott arról is, hogy Chrystia Freeland volt kanadai külügyminiszter lesz kormánya gazdasági fejlesztési tanácsadója.

Az államfő az X-en közzétett bejegyzésében méltatta Maljuk szerepét a háború során indított hadműveletekben, hozzátéve, Ukrajnának több aszimmetrikus műveletet kell indítania az orosz egységek és az orosz állam ellen. Zelenszkij elmondta, hogy arra kérte Maljukot, hogy a jövőben több energiát fordítson a harci cselekményekre.

„A szükséges források és a politikai támogatás megvan” – szögezte le Zelenszkij, hozzátéve, hogy már beszélt Maljukkal az SZBU új potenciális vezetőjelöltjeiről is.

Maljuk 2023-ban került az SZBU élére, amely irányítása alatt több nagyszabású műveletet hajtott végre, beleértve az orosz megszállás alatt lévő Krím félszigetet a Kercsi-szoroson át összekötő Krími híd, illetve orosz repülőgép-támaszpontok ellen.

Az ukrán származású és ukránul is beszélő Freelandre – aki mostanáig Kanada Ukrajna újjáépítéséért felelős különleges megbízottjának tisztségét töltötte be – kitérve Zelenszkij kiemelte az egykori kormányfő-helyettes bőséges tapasztalatát, amely révén további befektetéseket hoz Ukrajnába és gazdasági reformokat fog végrehajtani.

„Jelenleg Ukrajnának a belső ellenállóképességet kell erősítenie, mind az újjáépítésért, ha a diplomáciai erőfeszítések gyors eredményt hoznak, illetve azért, hogy erősítse védelmünket, amennyiben, partnereink késlekedése miatt a háború tovább tart” – szögezte le.

Justin Trudeau korábbi kanadai kormányfő kabinetjében Freeland egy ideig a pénzügyi tárcát vezette, majd Trudeau utódja, Mark Carney idején közlekedési miniszter lett. Emellett 2019-től 2024-ig miniszterelnök-helyettesként is tevékenykedett.

Kezdőlap    Külföld    Zelenszkij leváltotta az Ukrán Biztonsági Szolgálat vezetőjét

ukrajna

ukrán biztonsági szolgálat

volodimir zelenszkij

szbu

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
„Lezárult a liberális világrend, elkezdődött a nemzetek korszaka” – Orbán Viktor évnyitó nemzetközi sajtótájékoztatót tartott

„Lezárult a liberális világrend, elkezdődött a nemzetek korszaka” – Orbán Viktor évnyitó nemzetközi sajtótájékoztatót tartott

A kormányfő elemezte a venezuelai helyzetet, új világpolitikai korszakról beszélt évnyitó nemzetközi sajtótájékoztatóján újságírók tucatjai előtt. Közvetetten arra utalt, hogy nem vitázik a választások előtt Magyar Péterrel, a magyar ellenzéket „háborúpártinak, Brüsszel-pártinak és ukránpártinak” minősítette, kritizálta az EU vezetését, és hosszan sorolta, milyen kérdések vezetik majd a 2026-os agendát.
Szakértő: Venezuelában elhúzódó átmenet lesz, Kuba lehet a következő

Szakértő: Venezuelában elhúzódó átmenet lesz, Kuba lehet a következő

Hosszú eljárásra lehet számítani Nicolás Maduro elfogott venezuelai diktátor ügyében – mondta Csizmazia Gábor Amerika-szakértő az InfoRádióban, hozzátéve: az amerikaiak valószínűleg nem akarták gyorsan megbuktatni a rezsimet, mert akkor „több embert vittek volna el”, nem csak az elnököt és feleségét.
 

Már ma bíróság elé áll New York-ban a venezuelai elnöki pár

Nagy Sándor Gyula az Arénában: Venezuelának átmeneti kormány kell, hogy majd választások lehessenek

Drágább lesz-e itthon az üzemanyag a venezuelai válság miatt? – a szakértő válaszol

Előállt az amerikai iránnyal kapcsolatban Venezuela átmeneti vezetője

Egekbe szökött a nemesfémek ára a Venezuela elleni amerikai akciót követően

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Maduro bilincsben: hol áll meg Donald Trump? Nagy Sándor Gyula, Inforádió, Aréna
Kávéházi pletykák: miért nem lila (már) a Fradi? Saly Noémi, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.05. hétfő, 18:00
Csaba László
közgazdász, egyetemi tanár
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hogyan készüljünk az egész országot elérő havazásra? – Itt vannak a legfontosabb tudnivalók

Hogyan készüljünk az egész országot elérő havazásra? – Itt vannak a legfontosabb tudnivalók

Az egész ország fehérbe borul: az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, illetve a Budapesti Közművek közzétette az útnak indulóknak szóló legfontosabb információkat.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Riasztást adott ki a Külügyminisztérium: ide utazni most tényleg életveszélyes lehet

Riasztást adott ki a Külügyminisztérium: ide utazni most tényleg életveszélyes lehet

Az Egyesült Államok venezuelai légicsapásai után rendkívül bizonytalanná vált a délamerikai ország helyzete,

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Handcuffed Maduro surrounded by armed police during transfer to New York court

Handcuffed Maduro surrounded by armed police during transfer to New York court

The former Venezuelan leader is due at court, alongside his wife Cilia Flores, charged with various drugs and weapons offences.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 5. 13:22
Életfogytiglanra számíthatnak Maduróék: már ma este bíróság elé áll New York-ban a venezuelai elnöki pár
2026. január 5. 12:46
Egymilliárd forintért adtak el egyetlen halat az egyik japán árverésen – videó
×
×
×
×