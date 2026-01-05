ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 5. hétfő
Ruben Amorim, a Manchester United vezetõedzõje tapsol a labdarúgó Európa-liga elõdöntõjének Manchester United - Athletic Bilbao visszavágó mérkõzése után a manchesteri Old Trafford Stadionban 2025. május 8-án. Manchester United 4-1-re gyõzött, és 7-1-es összesítéssel a döntõbe jutott.
Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan

Íme, a valós okok, miért szakított néhány napon belül a Chelsea és a Man United is vezetőedzőjével

Infostart

Rosszul kezdődött az esztendő a Premier League sztárklubjaiban dolgozó menedzserek/vezetőedzők számára. Miután a Chelsea január elsején megvált Enzo Marescától, az év első teljes hete a Manchester Unitednél Amorim elküldésével kezdődött.

A két eset abszolút különböző: Maresca maga sem bánta a távozást. Ha csak a puszta „matematikát” vesszük, az eredményből indulunk ki, a londoni Kékek tulajdonosi köre jó döntést hozott a 2025-ben a Konferencia-ligát és a klubvilágbajnokságot is megnyerő, a Premier League 2024–2025-ös idényét a BL-indulást érő negyedik helyen záró Enzo Maresca elküldésével. Az ideiglenes utód, Calum McFarlane, az U21-es csapat edzője meglepő döntetlent ért el idegenben csapatával a jó formában lévő Manchester City ellen. S ezen az sem változtat, hogy Enzo Fernandez a 94. percben lőtte az egyenlítő gólt.

Noha egyre valószínűbb, hogy már az új szakmai vezető is megvan – Liam Rosenior a legesélyesebb jelölt,

aki egyelőre a francia RC Strasbourg vezetőedzője, de aligha jelent majd gondot, hogy klubja elengedje, hiszen ugyanaz a tulajdonosi kör áll az élén, a BlueCo zászlaja alatt.

Maresca maga is úgy érezte, hogy megromlott a helyzete a Chelsea-nél, miután december elején rejtélyes kritikát fogalmazott meg, mint kiderült, a klub orvosi stábjának címezve. A korábbi jó eredmények után az évzárás nem sikerült: az utolsó hét Premier League-mérkőzéséből csak egyet nyert meg.

Az elmúlt időszakban az olasz edző többször is nézeteltérésbe került a Chelsea orvosi stábjával a játékosok edzettségi állapotával és általában „hadra foghatóságával” kapcsolatban. A Sky Sports szerint ezek csak a játékosok terhelhetőségével kapcsolatos viták voltak, senki sem avatkozott bele a vezetőedző futballal kapcsolatos döntéseinek meghozatalába.

Ugyanakkor Enzo Maresca azt is jelezte a vezetőknek, hogy legalább két Bajnokok Ligája-szereplő klub érdeklődik iránta, s állítólag azt sem titkolta, hogy ha egyszer Pep Guardiola távozik posztjáról, szívesen szerződne a Manchester Cityhez.

Enzo Maresca 59,78-as győzelmi mutatóval távozott a Chelsea-től, 2019 nyara óta csak Thomas Tuchel mérlege volt picivel jobb (60,00).

Ruben Amorim esete más. A győzelmi mutatója 38,10, a legalább harminc mérkőzésen irányító menedzserek közül, Sir Alex Ferguson 2013-as távozása óta a leggyengébb.

A BBC összefoglalója szerint a Manchester United közleményében azt írta, hogy a döntés „vonakodva” született, de „itt az ideje a változtatásnak”. A csapat a hatodik helyen áll a Premier League tabelláján. A klub úgy érezte, Amorim irányítása alatt ebben a szezonban nem volt elegendő jel a fejlődésre vagy a haladásra.

Vasárnap a Manchester United csak 1–1-es döntetlent ért el a Leeds United ellen. Amorim azt követően utalt arra, hogy megromlott a kapcsolata a feletteseivel az Old Traffordon, s hangsúlyozta, hogy ő a United „menedzsere”, nem pedig az „edzője”. Ez „magyarra fordítva” azt jelenti, hogy bizonyos jogosítványokkal, elsősorban a játékosok kiválasztását, szerződtetését, ezzel kapcsolatban a keret megerősítését tekintve, nem rendelkezett.

A Guardian szerint a menedzser, nem edző kérdés – amivel egyébként a Liverpoolnál Arne Slotnak is meg kell küzdenie – kardinálissá vált Ruben Amorim számára.

Feszültté vált a kapcsolata a futballigazgatóval, Jason Wilcoxszal, és Amorim a Leeds elleni meccs után egyértelművé tette csalódottságát, kijelentve, hogy legfeljebb a szerződése lejártáig, 18 hónapig marad.

„Azért jöttem ide, hogy a Manchester United menedzsere legyek – nem azért, hogy a Manchester United edzője” – ismételte Amorim, annak ellenére, hogy a titulusa – a klub történetében először – vezetőedző volt, nem pedig menedzser. „Ez egyértelmű. Tudom, hogy a nevem nem Tuchel, Mourinho vagy Conte, de én vagyok a menedzser.”

A lap szerint nagyon bízott benne, hogy a vezetőség legalább egy fontos átigazolást támogat a január elseje óta tartó téli időszakban, de erre világos, nemleges választ kapott.

Teljesítményéről így írt Ed Mackey a The Athletic felületén:

„A hatodik hely közel sem olyan rossz, mint a 16., de a United ebben a szezonban az európai futball zavaró tényezői nélkül játszik, és mindössze négy ponttal előzi meg a 14. helyen álló Crystal Palace-t. Igazán pocsék időszak, mindent összevetve.”

A Manchester United a csapat ideiglenes vezetésére a korábbi játékost, az U18-as csapatot irányító Darren Fletchert kérte fel, hogy a Burnley ellen meccseljen a Vörös Ördögökkel.

