Fontos türelmi időszak jár le hétfőn, büntetést kockáztat, aki elmulasztja

Komoly kockázatot jelenthet, ha a szilveszteri időszak után otthon maradnak a fel nem használt tűzijátékok. A jogszabály egyértelműen meghatározza, meddig tarthatók ezek az eszközök és mikor kell visszajuttatni őket a forgalmazónak – írja a nool.hu.

A sérült, lejárt szavatosságú tűzijátékok fokozottan balesetveszélyesek:

a szakszerűtlen tárolásuk miatt megváltozhat a kémiai összetételük, ez pedig kiszámíthatatlan reakciókhoz vezethet.

Ha például a termék átnedvesedik, majd megint kiszárad, jelentősen megváltozik a reakcióideje.

A fel nem használt tűzijátékok lakástűz vagy bármilyen más ok miatt működésbe léphetnek, és nagyon súlyos veszélyt jelenthetnek azokra, akik a közvetlen környezetükben tartózkodnak, különböző csonkolásos és égési sérüléseket okozhatnak.

Az érvényes jogszabály szerint a III. pirotechnikai osztályba tartozó termékek szigorú feltételek mellett használhatók. Ezeket kizárólag nagykorú személyek vásárolhatják meg december 28. és 31. között, illetve csak szilveszter napján, december 31-én, 18 órától január 1-én reggel 6 óráig lehet jogszerűen felhasználni.

Ezt az időszakot követően a maradék vagy hibás tűzijátékokat tilos otthon tartani.

A szabály szerint a fel nem használt, ép állapotú pirotechnikai eszközöket január 5-ig kötelező visszajuttatni a forgalmazóhoz, tehát ahhoz az árushoz, akinél a vásárlás történt.

Aki megszegi az előírást, az akár súlyos következményekkel is számolhat, mivel a tűzvédelmi előírások megsértése esetén 20 ezer forinttól akár 1 millió forintig terjedő bírság is kiszabható. Ha a szabálytalanság tüzet vagy robbanást okoz, a büntetés összege tovább emelkedhet. Amennyiben a szabályszegés miatt a tűzoltóságnak is be kell avatkoznia, a bírság akár a 3 millió forintot is elérheti.