ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.39
usd:
329.04
bux:
113097.92
2026. január 5. hétfő Simon
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Két nő egy kis méretű tűzijátékban gyönyörködik.
Nyitókép: Unsplash

Fontos türelmi időszak jár le hétfőn, büntetést kockáztat, aki elmulasztja

Infostart

Nagyon sokan felejtik el visszavinni a fel nem használt szilveszteri pirotechnikai eszközöket, pedig komoly balesetveszélyt is rejthetnek magukban, ráadásul büntetést is kockáztat, aki nem cselekszik időben.

Komoly kockázatot jelenthet, ha a szilveszteri időszak után otthon maradnak a fel nem használt tűzijátékok. A jogszabály egyértelműen meghatározza, meddig tarthatók ezek az eszközök és mikor kell visszajuttatni őket a forgalmazónak – írja a nool.hu.

A sérült, lejárt szavatosságú tűzijátékok fokozottan balesetveszélyesek:

a szakszerűtlen tárolásuk miatt megváltozhat a kémiai összetételük, ez pedig kiszámíthatatlan reakciókhoz vezethet.

Ha például a termék átnedvesedik, majd megint kiszárad, jelentősen megváltozik a reakcióideje.

A fel nem használt tűzijátékok lakástűz vagy bármilyen más ok miatt működésbe léphetnek, és nagyon súlyos veszélyt jelenthetnek azokra, akik a közvetlen környezetükben tartózkodnak, különböző csonkolásos és égési sérüléseket okozhatnak.

Az érvényes jogszabály szerint a III. pirotechnikai osztályba tartozó termékek szigorú feltételek mellett használhatók. Ezeket kizárólag nagykorú személyek vásárolhatják meg december 28. és 31. között, illetve csak szilveszter napján, december 31-én, 18 órától január 1-én reggel 6 óráig lehet jogszerűen felhasználni.

Ezt az időszakot követően a maradék vagy hibás tűzijátékokat tilos otthon tartani.

A szabály szerint a fel nem használt, ép állapotú pirotechnikai eszközöket január 5-ig kötelező visszajuttatni a forgalmazóhoz, tehát ahhoz az árushoz, akinél a vásárlás történt.

Aki megszegi az előírást, az akár súlyos következményekkel is számolhat, mivel a tűzvédelmi előírások megsértése esetén 20 ezer forinttól akár 1 millió forintig terjedő bírság is kiszabható. Ha a szabálytalanság tüzet vagy robbanást okoz, a büntetés összege tovább emelkedhet. Amennyiben a szabályszegés miatt a tűzoltóságnak is be kell avatkoznia, a bírság akár a 3 millió forintot is elérheti.

Kezdőlap    Belföld    Fontos türelmi időszak jár le hétfőn, büntetést kockáztat, aki elmulasztja

törvény

büntetés

szabályozás

határidő

tűzijáték

pirotechnika

visszaszolgáltatás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
„Lezárult a liberális világrend, elkezdődött a nemzetek korszaka” – Orbán Viktor évnyitó nemzetközi sajtótájékoztatót tart

„Lezárult a liberális világrend, elkezdődött a nemzetek korszaka” – Orbán Viktor évnyitó nemzetközi sajtótájékoztatót tart

A kormányfő elemezte a venezuelai helyzetet, új világpolitikai korszakról beszélt évnyitó nemzetközi sajtótájékoztatóján újságírók tucatjai előtt. Közvetetten kiállt amellett, hogy nem vitázik a választások előtt Magyar Péterrel, kritizálta az EU vezetését, és hosszan sorolta, milyen kérdések vezetik majd a 2026-os agendát. Tartson velünk percről percre!
Amerika-szakértő: Venezuelában elhúzódó átmenet lesz, Kuba lehet a következő

Amerika-szakértő: Venezuelában elhúzódó átmenet lesz, Kuba lehet a következő

Hosszú eljárásra lehet számítani Nicolás Maduro elfogott venezuelai diktátor ügyében – mondta Csizmazia Gábor Amerika-szakértő az InfoRádióban, hozzátéve: az amerikaiak valószínűleg nem akarták gyorsan megbuktatni a rezsimet, mert akkor „több embert vittek volna el”, nem csak az elnököt és feleségét.
 

Nagy Sándor Gyula az Arénában: Venezuelának átmeneti kormány kell, hogy majd választások lehessenek

Drágább lesz-e itthon az üzemanyag a venezuelai válság miatt? – a szakértő válaszol

Előállt az amerikai iránnyal kapcsolatban Venezuela átmeneti vezetője

Volt orosz elnök: Zelenszkij Maduro sorsára juthat

Azonnal bíróság elé áll az amerikai fogságban lévő venezuelai elnök

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Maduro bilincsben: hol áll meg Donald Trump? Nagy Sándor Gyula, Inforádió, Aréna
Kávéházi pletykák: miért nem lila (már) a Fradi? Saly Noémi, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.05. hétfő, 18:00
Csaba László
közgazdász, egyetemi tanár
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Orbán Viktor: a bóvli szóba sem jön Magyarország kapcsán

Orbán Viktor: a bóvli szóba sem jön Magyarország kapcsán

Valóban kértem pénzügyi védőpajzsot Donald Trumptól, de jelenleg nincs olyan megoldás, amit nyújtani tudnának és nekünk is megfelelne - mondta hétfői nemzetközi sajtótájékoztatóján Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő kiemelte, hogy folyamatosan beruházások érkeznek az országba, "a bóvli szóba sem kerül Magyarország kapcsán".

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megrázó részletek derültek ki a svájci szilveszteri tragédiáról: az ország gyászba borult

Megrázó részletek derültek ki a svájci szilveszteri tragédiáról: az ország gyászba borult

Vasárnap késő este a hatóságok azonosították a svájci síközpontban szilveszterkor kigyulladt bár összes áldozatát; a tragédiában negyvenen haltak meg, többségük tizenéves volt, Svájc pedig országos gyásznapot tart.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Venezuela's new leader Rodríguez to be sworn in as China and Iran call on US to release Maduro

Venezuela's new leader Rodríguez to be sworn in as China and Iran call on US to release Maduro

Delcy Rodríguez is due to appear before the country's the National Assembly at 08:00 local time (12:00 GMT).

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 5. 12:10
Megérkezett a lista, mely településeken várható mostantól tervezett áramszünet
2026. január 5. 11:48
A szabadnapos tűzoltó kihozott egy nőt az égő házból Győrben, de tragédia lett a vége
×
×
×
×