2026. január 5. hétfő Simon
24 óra Ukrajna Venezuela
A szerb Novak Djokovic a brit Daniel Evans elleni mérkőzésére érkezik a wimbledoni teniszbajnokság férfi egyesének második fordulójában Londonban 2025. július 3-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Tolga Akmen

Novak Dokovic alapított egy szervezetet, majd kilépett belőle

Infostart / MTI

Vasárnap bejelentette, hogy kilép az általa is alapított érdekvédelmi szervezetből, a Profi Teniszezők Szövetségéből (PTPA), mert nem elégedett a csoport átláthatóságával és irányításával.

A volt világelső, 24-szeres Grand Slam-győztes játékos 2020-ban, Vasek Pospisillel hozta létre a PTPA-t azzal a céllal, hogy erősítse a játékosok képviseletét a sportágon belül.

„Büszke vagyok arra a jövőképre, amelyet Vasek és én az alapításkor felvázoltunk: erősebb, függetlenebb hangot akartunk biztosítani a játékosoknak" - fogalmazott most a szerb sztár. „De világossá vált számomra, hogy az általam képviselt értékek már nem egyeznek a szervezet jelenlegi irányával."

Dokovic hozzátette: a jövőben a teniszre és a családjára fog összpontosítani és olyan módon segíti a sportágat, amely tükrözi az elveit és a feddhetetlenségét.

A PTPA közleményben reagált, hangsúlyozva: a játékosok azért hozták létre a testületet, hogy erősebb legyen a hangjuk, és nyitottak bármilyen probléma megoldására.

„A PTPA-t játékosok irányítják és nyílt kommunikációval, közös döntéshozatallal működik. Mindig készen állunk arra, hogy megbeszéljük a problémákat" - írta a PTPA.

A PTPA tavaly márciusban jogi lépéseket tett többek között az ATP, a WTA és a Nemzetközi Tenisz Szövetség ellen, azzal vádolva őket, hogy nem segítik a játékosok versenyeztetését. Szeptemberben a négy Grand Slam-torna szervezői is bekerültek a vádlottak közé, mondván, ők sem tesznek meg mindent a teniszezők jólétéért.

Djokovic a procedúra elindításakor kijelentette, hogy nem ért minden ponttal egyet.

