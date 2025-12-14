A kormány közzétette: 1,6 millióan töltötték ki a nemzeti konzultációs kérdőívet

Mint a kormányfő fogalmazott, „ezt viszem magammal jövő héten Brüsszelbe, ahol hangot adok a csendes többség véleményének”.

Több mint 1,6 millióan vettek részt a nemzeti konzultációban, töltötték ki a „Tiltakozzunk az adóemelések ellen!" című kérdőívet, ez a magas részvétel önmagában is világos üzenet Brüsszelnek és Brüsszel bábjainak – hangsúlyozta a kormány közösségi oldalára feltöltött videójában a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. Hidvéghi Balázs a kormány nevében köszönetet mondott mindenkinek, aki részt vett a nemzeti konzultációban. „Az 1,6 milliós magas részvétel önmagában is világos üzenet Brüsszelnek és Brüsszel bábjainak, a háborús adóemelésekre készülőknek” – közölte.

