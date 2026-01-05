Ennek már fele sem tréfa: havazás és durva ónos eső fenyeget – térképek

Az ECMWF nemrég frissülő valószínűségi előrejelzése tovább növelte a hazánkban a csütörtök estig várható hó mennyiségét – írja az Időkép.

Mint olvasható, a szegedre vonatkozóan a legtöbb modelltag már 30 centiméter feletti hóvastagsággal számol (amiben már benne van az eddig lehullott hómennyiség is), sőt, néhány „elszálltabb” forgatókönyv az 50 centimétert is átlépi.

Az ország egészét tekinve is elmondható, hogy összességében kicsivel növekedetek a várható hóvastagságok: az északnyugati és a legészakibb tájakat leszámítva mindenhol 10 centi feletti hótakaró kialakulása valószínű – teszi hozzá a meteorológiai portál, kiemelve: figyeljük a riasztásokat és figyelmeztetéseket, és mindig az aktuális körülményekhez igazodva induljunk útnak!

Közben a HungaroMet másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki Békés, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye területére ónos eső veszélye miatt hétfőre.

Mint a közleményükben írták: csapadékzóna érkezett délnyugat felől, és erősödve terjed tovább északkeleti irányba. Az ország nagy részén havazás várható, kedd reggelig nagy területen valószínű jelentősebb hótakaró kialakulása. Általában 5-10 centiméteres lehet a hóréteg; északnyugaton, a Kisalföldön és Sopron térségében ennél kevesebb, míg délen és az Alföld középső részein akár 10-15 centiméternyi is hullhat.

Az előrejelzés szerint hétfőn késő délutántól kedd hajnalig a keleti, délkeleti vármegyékben, különösen azok keleti felén a csapadék halmazállapota tartósabban fagyott esőbe, ónos esőbe válthat, ez utóbbiból nagyobb mennyiség, 1-4 milliméternyi is eshet, így arrafelé vastagabb jégbevonat is képződhet. Kedd hajnalra nyugat felől fokozatosan ott is havazásba vált a csapadék, ezzel együtt átmenetileg gyengül, szűnik.

A meteorológiai szolgálat ezért hétfőre Békés, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyére másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki. Itt többórás ónos eső várható, amelynek mennyisége meghaladhatja az 1 millimétert. Csongrád-Csanád és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyére elsőfokú figyelmeztetés van érvényben gyenge ónos eső veszélye miatt, ezeken a területeken általában néhány tized milliméternyi csapadék eshet.

A HungaroMet legfrissebb előrejelzése szerint egyébként a déli országrészben szerda reggelig 20 centiméternél több friss hó hullhat, ezért keddre Baranya és Bács-Kiskun vármegyék területére másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki. Veszélyjelzésükben azt írták, hogy kedd reggelig nagy területen valószínű jelentősebb hótakaró kialakulása, általában 5-10 centiméteres hóréteg valószínű, de délen és az Alföld középső részein akár 10-15 centiméter is hullhat.

Kedd reggelre átmenetileg gyengül a csapadéktevékenység, majd délelőtt délnyugat felől újabb csapadékzóna érkezése várható és ebből - az északnyugati tájak kivételével - újabb jelentősebb mennyiségű friss hóra lehet számítani. Az ország délkeleti kétharmadán további 5-15 centiméteres hóréteg is összejöhet. A hőmérséklet a keleti tájak kivételével végig fagypont alatt alakul, így a hóréteg tartósan meg fog maradni, az utakra fagyhat. A déli országrészben szerda reggelig 20 centiméternél több friss hó hullhat, így összességében arrafelé vastag, 20-30 centiméteres hótakaró is összegyűlhet.

A meteorológiai szolgálat keddre másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki Baranya és Bács-Kiskun vármegyékre, a két vármegyében 24 óra alatt 20 centimétert meghaladó friss hó várható. 12 óra alatt öt centméternél több friss hó hullhat kedden Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Fejér, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Pest, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Tolna vármegyében, ezekre a vármegyékre elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat.

Az előrejelzés szerint hétfőn késő estétől a megélénkülő, megerősödő északnyugati szél elsősorban a Bakony térségében hordhatja a frissen lehullott havat. Kedd estétől már északkeleten is megélénkülhet, megerősödhet az északias irányú szél, így ott is kialakulhat hófúvás. Borsod-Abaúj-Zemplén, Győr-Moson-Sopron, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Vas, Veszprém és Zala vármegyék területére elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetést adtak ki gyenge hófúvás veszélye miatt, a friss hóval fedett területeken a szél alacsony hótorlaszokat emelhet.