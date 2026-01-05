ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.6
usd:
328.32
bux:
113051.29
2026. január 5. hétfő Simon
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Woman driving car through winter snow on road in the UK.
Nyitókép: Sean Gladwell/Getty Images

Ennek már fele sem tréfa: havazás és durva ónos eső fenyeget – térképek

Infostart

Egyre biztosabb, hogy már nem húzza be a kéziféket a tél finálé előtt, amelyet oly sokszor megtett az elmúlt évek telei során, amikor egy ígéretes havas helyzet rajzolódott ki.

Az ECMWF nemrég frissülő valószínűségi előrejelzése tovább növelte a hazánkban a csütörtök estig várható hó mennyiségét – írja az Időkép.

Mint olvasható, a szegedre vonatkozóan a legtöbb modelltag már 30 centiméter feletti hóvastagsággal számol (amiben már benne van az eddig lehullott hómennyiség is), sőt, néhány „elszálltabb” forgatókönyv az 50 centimétert is átlépi.

Az ország egészét tekinve is elmondható, hogy összességében kicsivel növekedetek a várható hóvastagságok: az északnyugati és a legészakibb tájakat leszámítva mindenhol 10 centi feletti hótakaró kialakulása valószínű – teszi hozzá a meteorológiai portál, kiemelve: figyeljük a riasztásokat és figyelmeztetéseket, és mindig az aktuális körülményekhez igazodva induljunk útnak!

Közben a HungaroMet másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki Békés, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye területére ónos eső veszélye miatt hétfőre.

Mint a közleményükben írták: csapadékzóna érkezett délnyugat felől, és erősödve terjed tovább északkeleti irányba. Az ország nagy részén havazás várható, kedd reggelig nagy területen valószínű jelentősebb hótakaró kialakulása. Általában 5-10 centiméteres lehet a hóréteg; északnyugaton, a Kisalföldön és Sopron térségében ennél kevesebb, míg délen és az Alföld középső részein akár 10-15 centiméternyi is hullhat.

Az előrejelzés szerint hétfőn késő délutántól kedd hajnalig a keleti, délkeleti vármegyékben, különösen azok keleti felén a csapadék halmazállapota tartósabban fagyott esőbe, ónos esőbe válthat, ez utóbbiból nagyobb mennyiség, 1-4 milliméternyi is eshet, így arrafelé vastagabb jégbevonat is képződhet. Kedd hajnalra nyugat felől fokozatosan ott is havazásba vált a csapadék, ezzel együtt átmenetileg gyengül, szűnik.

A meteorológiai szolgálat ezért hétfőre Békés, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyére másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki. Itt többórás ónos eső várható, amelynek mennyisége meghaladhatja az 1 millimétert. Csongrád-Csanád és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyére elsőfokú figyelmeztetés van érvényben gyenge ónos eső veszélye miatt, ezeken a területeken általában néhány tized milliméternyi csapadék eshet.

A HungaroMet legfrissebb előrejelzése szerint egyébként a déli országrészben szerda reggelig 20 centiméternél több friss hó hullhat, ezért keddre Baranya és Bács-Kiskun vármegyék területére másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki. Veszélyjelzésükben azt írták, hogy kedd reggelig nagy területen valószínű jelentősebb hótakaró kialakulása, általában 5-10 centiméteres hóréteg valószínű, de délen és az Alföld középső részein akár 10-15 centiméter is hullhat.

Kedd reggelre átmenetileg gyengül a csapadéktevékenység, majd délelőtt délnyugat felől újabb csapadékzóna érkezése várható és ebből - az északnyugati tájak kivételével - újabb jelentősebb mennyiségű friss hóra lehet számítani. Az ország délkeleti kétharmadán további 5-15 centiméteres hóréteg is összejöhet. A hőmérséklet a keleti tájak kivételével végig fagypont alatt alakul, így a hóréteg tartósan meg fog maradni, az utakra fagyhat. A déli országrészben szerda reggelig 20 centiméternél több friss hó hullhat, így összességében arrafelé vastag, 20-30 centiméteres hótakaró is összegyűlhet.

A meteorológiai szolgálat keddre másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki Baranya és Bács-Kiskun vármegyékre, a két vármegyében 24 óra alatt 20 centimétert meghaladó friss hó várható. 12 óra alatt öt centméternél több friss hó hullhat kedden Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Fejér, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Pest, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Tolna vármegyében, ezekre a vármegyékre elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat.

Az előrejelzés szerint hétfőn késő estétől a megélénkülő, megerősödő északnyugati szél elsősorban a Bakony térségében hordhatja a frissen lehullott havat. Kedd estétől már északkeleten is megélénkülhet, megerősödhet az északias irányú szél, így ott is kialakulhat hófúvás. Borsod-Abaúj-Zemplén, Győr-Moson-Sopron, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Vas, Veszprém és Zala vármegyék területére elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetést adtak ki gyenge hófúvás veszélye miatt, a friss hóval fedett területeken a szél alacsony hótorlaszokat emelhet.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Életmód    Ennek már fele sem tréfa: havazás és durva ónos eső fenyeget – térképek

időjárás

előrejelzés

meteorológia

havazás

időkép

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
„Lezárult a liberális világrend, elkezdődött a nemzetek korszaka” – Orbán Viktor évnyitó nemzetközi sajtótájékoztatót tart

„Lezárult a liberális világrend, elkezdődött a nemzetek korszaka” – Orbán Viktor évnyitó nemzetközi sajtótájékoztatót tart

A kormányfő elemezte a venezuelai helyzetet, új világpolitikai korszakról beszélt évnyitó nemzetközi sajtótájékoztatóján újságírók tucatjai előtt. Közvetetten kiállt amellett, hogy nem vitázik a választások előtt Magyar Péterrel, kritizálta az EU vezetését, és hosszan sorolta, milyen kérdések vezetik majd a 2026-os agendát. Tartson velünk percről percre!
Amerika-szakértő: Venezuelában elhúzódó átmenet lesz, Kuba lehet a következő

Amerika-szakértő: Venezuelában elhúzódó átmenet lesz, Kuba lehet a következő

Hosszú eljárásra lehet számítani Nicolás Maduro elfogott venezuelai diktátor ügyében – mondta Csizmazia Gábor Amerika-szakértő az InfoRádióban, hozzátéve: az amerikaiak valószínűleg nem akarták gyorsan megbuktatni a rezsimet, mert akkor „több embert vittek volna el”, nem csak az elnököt és feleségét.
 

Nagy Sándor Gyula az Arénában: Venezuelának átmeneti kormány kell, hogy majd választások lehessenek

Drágább lesz-e itthon az üzemanyag a venezuelai válság miatt? – a szakértő válaszol

Előállt az amerikai iránnyal kapcsolatban Venezuela átmeneti vezetője

Volt orosz elnök: Zelenszkij Maduro sorsára juthat

Azonnal bíróság elé áll az amerikai fogságban lévő venezuelai elnök

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Maduro bilincsben: hol áll meg Donald Trump? Nagy Sándor Gyula, Inforádió, Aréna
Kávéházi pletykák: miért nem lila (már) a Fradi? Saly Noémi, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.05. hétfő, 18:00
Csaba László
közgazdász, egyetemi tanár
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Átvette Venezuela irányítását az Egyesült Államok - Mi történik a tőzsdéken?

Átvette Venezuela irányítását az Egyesült Államok - Mi történik a tőzsdéken?

A venezuelai hírekre figyel ma a világ, miután a hétvégén az Egyesült Államok átvette az irányítást az ország felett, az ázsiai részvénypiacok közül több új történelmi csúcsra ment a védelmi részvények vezetésével a geopolitikai feszültségek erősödése közepette. Európában erősödésekkel indul a hét, a DAX és a Stoxx 600 új csúcsra ment, emelkednek a védelmi cégek és az amerikai olajóriások. Az olaj árfolyama kis mínuszban van, míg a menedéknek számító arany és az ezüst nagyobb pluszban áll.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Drámai napok után ébredt fel: mesterséges kómában tartották az Omega gitárosát

Drámai napok után ébredt fel: mesterséges kómában tartották az Omega gitárosát

Az Omega együttes legendás gitárosa, Molnár György már közel fél éve kórházban fekszik.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Venezuela's new leader Rodríguez to be sworn in as China and Iran call on US to release Maduro

Venezuela's new leader Rodríguez to be sworn in as China and Iran call on US to release Maduro

Delcy Rodríguez is due to appear before the country's the National Assembly at 08:00 local time (12:00 GMT).

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 5. 06:52
Egyfajta sziesztát vezet be az élelmiszerlánc a kasszáknál – jön a hibrid rendszer?
2026. január 5. 05:00
Néhol akár -19 fok is lehet, kezdődik a nagy havazás, jön az ónos eső – figyelmeztetések, friss térkép
×
×
×
×