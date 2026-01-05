A szabadnapos tűzoltó kihozott egy nőt az égő házból Győrben, de tragédia lett a vége

Vasárnap késő este a Szittya utcában gyulladt ki egy épület. A 40 négyzetméteres családi ház egyik szobájában keletkezett tűz, a kályha környezetében felhalmozott lomok és bútorok égtek – írja a katasztrófavédelem hétfői közlése nyomán a tenyek.hu.

Elsőként egy szabadnapos tűzoltó ért a helyszínre, aki a közelben lakik. Neki sikerült kimentenie egy nőt és kihoznia egy gázpalackot a tűzből. A lángokat végül három tűzoltóautóval sikerült megfékezni.

Az épület átvizsgálásakor a kigyulladt szobában egy középkorú férfi összeégett holttestét találták meg a tűzoltók. A ház másik lakóját, a középkorú nőt füstmérgezés gyanújával szállították kórházba.

Az oltást megnehezítették a házban és annak környékén felhalmozott lomok. A tűz pontos keletkezési körülményeinek feltárása érdekében a katasztrófavédelem tűzvizsgálati eljárást indít.