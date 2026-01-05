Télen nagy meglepetéseket okozhatnak a villanyautók – itt vannak a számok

Mint arról a Totalcar beszámolt, a próbák idején a hőmérséklet -10 és -30 Celsius-fok között mozgott, és bár a legtöbb tesztelt autó kínai, egész jól szerepelt a Tesla, és felbukkant Toyota, illetve Mercedes-Benz is a listán.

A hatótáv-csökkenést a CLTC (kínai) szabvány szerinti hatótávhoz viszonyítva mérték, de akárhogy is számolunk, durva esésről van szó: az Xpeng P7 lett a legjobb, ami redeti hatótávjának 53,9 százalékát tudta ebben a hidegben, utána a BYD-féle Yangwang U7 (51,8 százalék), a Zeekr 001 (49,7 százlék), majd a Tesla Model 3 (48 százalék).

Érdeksség még a Dongfenggel közösen gyártott Nissan N7 az ötödik helyen 47,4 százalékkal, ugyanakkor a Toyota bZ3x 40 százalékos eredménye és a Mercedes-Benz CLA 37 százaléka nem tűnik túl jónak. Látszik az SUV-k hátránya a szedánokkal szemben, de a Model Y hosszított változatának gyenge szereplése így is nehezen érthető, 36,1 százalékkal a mezőny gyengébben szereplő tagjai közt lehet említeni.

Az öt legkevésbé csökkenő hatótáv (az eredeti százalékában):

Xpeng P7: 53,9 százalék Yangwang U7: 51,8 százalék Zeekr 001: 49,6 százalék Tesla Model: 3 48,0 százalék Nissan N7: 47,4 százalék

Fogyasztásban is nagyon megjelenik a méretek közti különbség.

Legjobb eredményt a nálunk Dolphin Surfként ismert BYD Seagull hozta 23,5 kWh/100 kilométerrel, a Model 3 is egész jó, 25 kWh/100 kilométert hozott, ellenben a Chery iCar V23 a lista egyik legrosszabb helyezettje, 41,4 kWh/100 kilométeres fogyasztását csak az elektromos G osztály múlta felül, 51,9 kWh-t fogyasztott el 100 kilométeren, pedig nem autópályás sebességgel, hanem 70-80 km/h körüli autózással teszteltek.

Az öt legjobb téli fogyasztás (kWh/100 km):

BYD Seagull 23,5 Geely Xingyuan 23,5 BYD Seal 06 24,6 Wuling Bingo S 24,9 Tesla Model 3 24,9

Majdnem utolsókból lettek az elsők a villámtöltésnél: 30-80 százalék közti extrém hidegben töltésben egyértelmű előnyük volt a kisebb akkus autóknak, így aztán a Teslák 35-36 perces értéke nominálisan rosszul hangzik, pedig összességében nem rossz, a töltési teszt győztesei a Chery, a Changan és az Avatr, mind 15 perc körüli idővel, de az első 10 helyre nem lehetett bejutni 21 percnél magasabb szintidővel, és ezek közt már 65-70 kWh-s autók is szerepeltek.