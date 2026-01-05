ARÉNA - PODCASTOK
fotó: Infostart
Nyitókép: Infostart

Drasztikus drágulás a budapesti parkolásban

Infostart

Jelentősen átalakult a fővárosi parkolási rendszer 2026 elejére: a legtöbb kerületben megszűnt az első gépjárművek utáni ingyenesség, a második autók tárolása pedig extrém esetben évi több százezer forintba is kerülhet.

A II. kerületben az első autó éves díja 15 ezer forintra nőtt, míg a második járműé zónától függően 40 és 80 ezer forint között mozog. Szigorodtak a feltételek az állandó lakcímmel nem rendelkező bérlők számára is, nekik évi 100 ezer forintot kell fizetniük.

Óbudán, a III. kerületben 2026-tól már nem ingyenes az első autó: 15 ezer forintos alapdíjjal kell számolniuk az embereknek, a második autó költsége pedig 40 ezer forintra emelkedett.

Az I. és XII. kerületben, hasonlóan az V. kerülethez, a környezetszennyező, régebbi típusú második autók éves díja a kiemelt zónákban a 150–225 ezer forintot is elérheti – írja a Telex.

A XIV. kerületben (Zugló) megmaradt az első autó ingyenessége, a második után azonban a környezetvédelmi besorolástól függően akár 112 500 forintot is elkérhetnek.

Súlyos terhek az új építésű lakásokban élőknek

A VIII. kerületben az új építésű házakban lakóknak – saját garázs hiányában – autónként egységesen 150 ezer forint az éves díj, így egy kétkocsis család akár 300 ezer forintot is fizethet a lap szerint. A XIII. kerületben a 2024. december 1. után használatbavételi engedélyt kapott házak lakói szintén magasabb, 60–120 ezer forintos sávban fizetnek autónként, míg a régebbi építésű lakásoknál az első autó 15–30 ezer forintba kerül.

Belső kerületek és környezetvédelmi szempontok

A VI. kerületben (Terézváros) a jármű tömege is számít: a két tonnát meghaladó autók után dupla díjat számítanak fel. A IX. kerületben az első autó díja 30 ezer forintra emelkedett. A belső pesti kerületekben általánosan 30–36 ezer forint az első, és 50–150 ezer forint a második autó éves hozzájárulása.

Vannak kerületek, amelyek csak mérsékelten vagy egyáltalán nem változtattak a korábbi rendszeren.

  • XI. kerület (Újbuda): Továbbra is 12 ezer forint az első és 24 ezer a második autó éves díja.
  • VI. és VII. kerület: Az alapdíjak szintje nem változott jelentősen, de a feltételrendszer (tömeg, emisszió) szigorodott.

Az elektromos autók tulajdonosai szinte mindenütt mentesülnek a díjak nagy része alól, vagy jelentős kedvezményben részesülnek.

