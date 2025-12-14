Merényletet terveztek a karácsonyi vásárban

Az öt férfi közül négy ellen elfogatóparancsot adtak ki, egyet pedig előzetes letartóztatásba helyeztek. Azzal gyanúsítják őket, hogy támadást akartak elkövetni a Bajorország déli részén fekvő Dingolfingban a karácsonyi vásáron – közölte a müncheni ügyészség.
Az ügyészek szerint a nyomozás jelenlegi állása szerint
a támadásnak feltehetően iszlamista indítéka lett volna, és jármű igénybevételével követték volna el.
Az ügyészség szerint a következők a gyanúsítottak:
- egy 56 éves egyiptomi,
- egy 37 éves szíriai,
- három, 22, 28 és 30 éves marokkói állampolgár.
A nyomozás elsődleges adatai szerint az egyiptomiról azt állították, hogy Dingolfing-Landau járásban
egy mecsetben támadásra szólította fel az ott lévőket.
Egyelőre nem ismert, mikor követték volna el a támadást, sem az, milyen konkrét tervei voltak a gyanúsítottaknak.
Joachim Herrmann bajor belügyminiszter azt mondta a Bildnek: „hála a biztonsági vezetők kiváló együttműködésének, több gyanúsítottat sikerült igen rövid idő alatt elfogni, s így megakadályozni egy iszlamista indíttatású támadást Bajorországban”.
