Járőröző rendőrök az egyik berlini karácsonyi vásárban, a Breitscheid téren 2024. december 3-án. A német belügyminiszter fokozott óvatosságra szíólított fel, mert konkrét fenyegetések nem hangzottak el, a karácsonyi vásárok szélsőséges iszlamista csoportok célpontjai lehetnek.
Nyitókép: MTI/EPA/Filip Singer

Merényletet terveztek a karácsonyi vásárban

Infostart

Öt embert őrizetbe vettek Bajorországban egy karácsonyi vásáron tervezett iszlamista merénylet gyanújával.

Az öt férfi közül négy ellen elfogatóparancsot adtak ki, egyet pedig előzetes letartóztatásba helyeztek. Azzal gyanúsítják őket, hogy támadást akartak elkövetni a Bajorország déli részén fekvő Dingolfingban a karácsonyi vásáron – közölte a müncheni ügyészség.

Az ügyészek szerint a nyomozás jelenlegi állása szerint

a támadásnak feltehetően iszlamista indítéka lett volna, és jármű igénybevételével követték volna el.

Az ügyészség szerint a következők a gyanúsítottak:

  • egy 56 éves egyiptomi,
  • egy 37 éves szíriai,
  • három, 22, 28 és 30 éves marokkói állampolgár.

A nyomozás elsődleges adatai szerint az egyiptomiról azt állították, hogy Dingolfing-Landau járásban

egy mecsetben támadásra szólította fel az ott lévőket.

Egyelőre nem ismert, mikor követték volna el a támadást, sem az, milyen konkrét tervei voltak a gyanúsítottaknak.

Joachim Herrmann bajor belügyminiszter azt mondta a Bildnek: „hála a biztonsági vezetők kiváló együttműködésének, több gyanúsítottat sikerült igen rövid idő alatt elfogni, s így megakadályozni egy iszlamista indíttatású támadást Bajorországban”.

(Nyitóképünk illusztráció: a berlini karácsonyi vásárban járőröző német rendőrök)

németország

merénylet

bajorország

karácsonyi vásár

Egy kis csendes-óceáni sziget az orosz árnyékflotta legújabb bázisa

A távoli Cook-szigeteken, egy pizzéria mellett működik a világ egyik leggyorsabban fejlődő hajózási nyilvántartó irodája. A hírek szerint nem véletlenül szárnyal épp itt ez a vállalkozás: nyilvánosságra került, mennyiért és hogyan kerülhetnek ide akár orosz és iráni, de észak-koreai tankerek is.
 

Fordulat Washingtonban: kiderült, mit tervez Trump Kínával, ez gyökeresen megváltoztatja az eddigieket

Az Egyesült Államok nyilvánosságra hozta a 33 oldalon át ecsetelt Nemzetbiztonsági Stratégiáját (National Security Strategy – NSS), mely meghatározhatja Washington külpolitikai irányát. Donald Trump amerikai elnök számos területen felforgatta az eddigi hozzáállást, még a legnagyobb riválisra nézve is. De mit jelenthet mindez a legnagyobb rivális számára, az egyre jobban eldurvuló kereskedelmi viták közepette? Ezt vizsgáljuk a legfrissebb cikkünkben.

ENSZ munkatársak haltak meg egy súlyos bombázásban: óriási a káosz - a világ ide már nem is figyel?

Többen meghaltak az ENSZ egyik szudáni telephelye elleni légitámadásban.

Manhunt continues after two killed in shooting at Brown University

The gunman is at large after opening fire in a building where exams were taking place at the campus in Providence, Rhode Island.

