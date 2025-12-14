Merényletet terveztek a karácsonyi vásárban

Az öt férfi közül négy ellen elfogatóparancsot adtak ki, egyet pedig előzetes letartóztatásba helyeztek. Azzal gyanúsítják őket, hogy támadást akartak elkövetni a Bajorország déli részén fekvő Dingolfingban a karácsonyi vásáron – közölte a müncheni ügyészség.

Az ügyészek szerint a nyomozás jelenlegi állása szerint

a támadásnak feltehetően iszlamista indítéka lett volna, és jármű igénybevételével követték volna el.

Az ügyészség szerint a következők a gyanúsítottak:

egy 56 éves egyiptomi,

egy 37 éves szíriai,

három, 22, 28 és 30 éves marokkói állampolgár.

A nyomozás elsődleges adatai szerint az egyiptomiról azt állították, hogy Dingolfing-Landau járásban

egy mecsetben támadásra szólította fel az ott lévőket.

Egyelőre nem ismert, mikor követték volna el a támadást, sem az, milyen konkrét tervei voltak a gyanúsítottaknak.

Joachim Herrmann bajor belügyminiszter azt mondta a Bildnek: „hála a biztonsági vezetők kiváló együttműködésének, több gyanúsítottat sikerült igen rövid idő alatt elfogni, s így megakadályozni egy iszlamista indíttatású támadást Bajorországban”.

(Nyitóképünk illusztráció: a berlini karácsonyi vásárban járőröző német rendőrök)