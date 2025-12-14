ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. december 14. vasárnap
Résztvevõk a Polgári Ellenállás demonstrációján a budapesti Szõlõ utcai javítóintézet elõtt 2025. december 14-én.
Nyitókép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA

Gyertyákat gyújtottak a Szőlő utcai javítóintézet előtt

Infostart / MTI

Néma demonstrációt tartottak a budapesti Szőlő utcai javítóintézet előtt Puzsér Róbert publicista kezdeményezésére a Polgári Ellenállási mozgalom nevében vasárnap délután.

A szervezők arra szólították fel a tüntetés résztvevőit, hogy gyújtsanak egy gyertyát a Szőlő utcai intézet bejárata előtt a „megnyomorított életekért”.

Ennek megfelelően az emberek gyertyákat helyeztek el a javítóintézet kapujánál, valamint a szervezők több dobozt is kitettek az épület elé, amelyekbe a résztvevők a javítóintézetben fogvatartottaknak szóló üzeneteiket tehették.

A demonstráción Puzsér Róbert mellett megjelent Juhász Péter influenszer, volt politikus, Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke és Hadházy Ákos országgyűlési képviselő is.

Puzsér Róbert korábban ezt írta a tüntetésről Facebook-oldalán:

„Nelson Mandela szerint nincs pontosabb tükre egy társadalom lelkének, mint az, ahogy a gyerekeivel bánik. A nevelőotthonokban és javítóintézetekben tartott fiatalkorúak gyámja a magyar állam, úgyhogy az ő sorsukért, ha tetszik, ha nem, valamennyi magyar állampolgár felelős. Légy ma délután négy órától Óbudán, a Szőlő utca 60-as szám előtt, mert a rossz gyerekeket sem hagyhatjuk fizikailag bántalmazni, emberi mivoltukban megalázni, szexuálisan megrontani és prostituáltakként adni-venni. Hozz magaddal adventi gyertyát vagy zárható mécsest meg egy támogató üzenetet az állami gondozásban és javítóintézetben élő gyerekeknek és fiataloknak.”

Belföld    Gyertyákat gyújtottak a Szőlő utcai javítóintézet előtt

budapest

demonstráció

szőlő utca

