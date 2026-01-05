ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.28
usd:
329.17
bux:
113015.38
2026. január 5. hétfő Simon
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
×
18 éven felülieknek
Az ön által letölteni kívánt tartalom olyan elemeket tartalmaz, amelyek Mttv. által rögzített besorolás szerinti V. vagy VI. kategóriába tartoznak, és a kiskorúakra káros hatással lehetnek.

Ha szeretné, hogy az ilyen tartalmakhoz kiskorú ne férhessen hozzá, használjon szűrőprogramot
MÉG NEM VAGYOK 18 ÉVES
Rendőrségi kordonjelző szaga bűncselekmény helyszínén, vagy műveleti területnél.
Nyitókép: Getty Images/Daniel Tamas Mehes

Megöltek egy tinédzsert Miskolcon – kép

Infostart

Végzetessé vált a fiatalok között kialakult vita, a megkéselt áldozatot már nem tudták megmenteni.

Emberölés miatt folytat eljárást a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság egy 17 éves fiúval szemben.

Január 4-én 19 óra körül Miskolcon, a Vörösmarty Mihály úti játszótéren szóváltást követően a gyanúsított megszúrt egy 16 éves fiút. Ezután a sértett tett néhány lépést, majd összeesett, ismerősei pedig értesítették a segélyhívót. A támadó időközben elmenekült.

A bejelentést követően a rendőrök negyedórán belül azonosították, majd elfogták a 17 éves fiút, aki kihallgatásán beismerő vallomást tett.

A rendőrök rövid idő alatt elfogták azt a 17 éves fiút, aki megszúrt egy másik kiskorút Miskolcon.
Police.hu

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság kezdeményezte az őrizetbe vett tettes letartóztatását – írja a police.hu.

Kezdőlap    Bűnügyek    Megöltek egy tinédzsert Miskolcon – kép

gyilkosság

rendőrség

nyomozás

miskolc

késelés

borsod-abaúj-zemplén vármegye

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
„Lezárult a liberális világrend, elkezdődött a nemzetek korszaka” – Orbán Viktor évnyitó nemzetközi sajtótájékoztatót tartott

„Lezárult a liberális világrend, elkezdődött a nemzetek korszaka” – Orbán Viktor évnyitó nemzetközi sajtótájékoztatót tartott

A kormányfő elemezte a venezuelai helyzetet, új világpolitikai korszakról beszélt évnyitó nemzetközi sajtótájékoztatóján újságírók tucatjai előtt. Közvetetten arra utalt, hogy nem vitázik a választások előtt Magyar Péterrel, a magyar ellenzéket „háborúpártinak, Brüsszel-pártinak és ukránpártinak” minősítette, kritizálta az EU vezetését, és hosszan sorolta, milyen kérdések vezetik majd a 2026-os agendát.
Szakértő: Venezuelában elhúzódó átmenet lesz, Kuba lehet a következő

Szakértő: Venezuelában elhúzódó átmenet lesz, Kuba lehet a következő

Hosszú eljárásra lehet számítani Nicolás Maduro elfogott venezuelai diktátor ügyében – mondta Csizmazia Gábor Amerika-szakértő az InfoRádióban, hozzátéve: az amerikaiak valószínűleg nem akarták gyorsan megbuktatni a rezsimet, mert akkor „több embert vittek volna el”, nem csak az elnököt és feleségét.
 

Már ma bíróság elé áll New York-ban a venezuelai elnöki pár

Nagy Sándor Gyula az Arénában: Venezuelának átmeneti kormány kell, hogy majd választások lehessenek

Drágább lesz-e itthon az üzemanyag a venezuelai válság miatt? – a szakértő válaszol

Előállt az amerikai iránnyal kapcsolatban Venezuela átmeneti vezetője

Egekbe szökött a nemesfémek ára a Venezuela elleni amerikai akciót követően

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Maduro bilincsben: hol áll meg Donald Trump? Nagy Sándor Gyula, Inforádió, Aréna
Kávéházi pletykák: miért nem lila (már) a Fradi? Saly Noémi, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.05. hétfő, 18:00
Csaba László
közgazdász, egyetemi tanár
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megtámadták Kijevet, megszólalt Trump arról, hogy tényleg meg akarták-e ölni Putyint – Híreink az orosz-ukrán frontról hétfőn

Megtámadták Kijevet, megszólalt Trump arról, hogy tényleg meg akarták-e ölni Putyint – Híreink az orosz-ukrán frontról hétfőn

Oroszország mára virradóra sorozatos dróncsapásokat mért Kijevre és az ukrán főváros térségére, mely következtében ketten meghaltak – közölték az ukrán regionális hatóságok a Kyiv Independent szerint. Egy magánegészségügyi intézményben károk keletkeztek, ahogy legalább hét családi házban és egy lakótömbben is. A Kijevtől mintegy 140 kilométerre északra fekvő Szlavutics városában áramszünetek voltak. Ukrajnában robbanásokról számoltak be Csernyihivben és Zaporizzsjában is. Mindeközben Donald Trump kétségbe vonta Moszkva azon állítását, miszerint Kijev december 21-én 91 drónnal indított volna támadást Vlagyimir Putyin egyik rezidenciája ellen. Az amerikai elnök vasárnap újságíróknak kijelentette: "nem hisszük, hogy ez megtörtént, most, hogy már ellenőrizni tudtuk". Mint hozzátette: valami történt a közelben, "de semmi köze nem volt ehhez." Cikkünk folyamatosan frissül a háború legutóbbi fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ideért az igazi, kemény tél: erre készülj, ha most indulsz útnak

Ideért az igazi, kemény tél: erre készülj, ha most indulsz útnak

Az ország déli felében és a NyugatDunántúlon már több helyen havazik, de a közlekedésben egyelőre nincs rendkívüli esemény.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Maduro and wife transferred ahead of New York court appearance

Maduro and wife transferred ahead of New York court appearance

The former Venezuelan leader is due at court, alongside his wife Cilia Flores, charged with various drugs and weapons offences.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 4. 09:26
Rejtélyes gyilkosság Szegváron
2026. január 3. 09:45
Megszólalt a szilveszteri brutális gyilkosság tolószékes áldozatának a fia
×
×
×
×