Megöltek egy tinédzsert Miskolcon – kép

Emberölés miatt folytat eljárást a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság egy 17 éves fiúval szemben.

Január 4-én 19 óra körül Miskolcon, a Vörösmarty Mihály úti játszótéren szóváltást követően a gyanúsított megszúrt egy 16 éves fiút. Ezután a sértett tett néhány lépést, majd összeesett, ismerősei pedig értesítették a segélyhívót. A támadó időközben elmenekült.

A bejelentést követően a rendőrök negyedórán belül azonosították, majd elfogták a 17 éves fiút, aki kihallgatásán beismerő vallomást tett.

Police.hu

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság kezdeményezte az őrizetbe vett tettes letartóztatását – írja a police.hu.