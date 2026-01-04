ARÉNA - PODCASTOK
A győri élményfürdő csúszdája.
Nyitókép: Fotó: https://rabaquelle.hu/

Összegyűjtötték az állami gondozott gyerekeket, majd fürdeni vitték őket

Infostart

A székesfehérvári „Vigyázó kéz” Gyermekvédelmi Egyesület szervezésében közel harminc állami gondozott gyermek tölthette az óév utolsó napjait a győri élményfürdőben. A Bodajkról, Lepsényből, Sárosdról, valamint a velencei és székesfehérvári gyermekotthonokból érkező csoport számára a kirándulás nemcsak kikapcsolódást, hanem fontos szocializációs élményt is jelentett.

A program során a gyermekek gyakorlati ismereteket szereztek a mindennapi társadalmi érintkezés és a közösségi szabályok területén. Janó Andorné, az egyesület vezetője kiemelte, hogy az ilyen alkalmakat oktatási célokra is felhasználják: a résztvevők megtanulják a belépőjegy-váltás menetét, az éttermi etikettet, valamint az olyan biztonsági szabályokat, mint a gyógyvizes medencék használatának korhatáros korlátozásai.

Az egyesület vezetője hangsúlyozta, hogy mivel ezek a gyermekek többnyire szülői példa nélkül nevelkednek, az egyesület feladata, hogy pótolja ezeket az alapvető társadalmi útmutatásokat. A program megvalósulását civil támogatások, kedvezményes belépők, valamint a buszbérlést és az étkezést fedező felajánlások tették lehetővé.

A „Vigyázó kéz” és a társszervezetként működő Lurkó Gyermekvédelmi Egyesület évtizedek óta dolgozik a Fejér vármegyei lakás- és gyermekotthonokban élő fiatalok életminőségének javításán, különös figyelmet fordítva a testvéri kapcsolatok ápolására és az önálló életre való felkészítésre - olvasható a feol.hu-n.

Összegyűjtötték az állami gondozott gyerekeket, majd fürdeni vitték őket

állami gondozott

gondoskodáspolitika

élményfürdő

