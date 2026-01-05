ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 5. hétfő Simon
Nyitókép: Facebook/Országos Mentőszolgálat

A Kormányhivatal is megerősítette: vadászbaleset érte Polgári Andrást

Infostart

A nyíregyházi fideszes képviselőjelölt szabadsága alatt lőhette lábon magát, miközben telefonált.

A 24.hu számolt be róla, hogy december 28-án súlyos vadászbaleset érte a Fidesz nyíregyházi képviselőjelöltjét: sörétes puskával lábon lőtte magát és kórházban ápolják. Polgári Andrást az Újfehértói Földtulajdonosok Vadásztársasága területén érte a baleset. Bár az incidenst péntek óta hivatalosan nem ismerték el, a laphoz eljutott információt több fideszes forrás megerősítette, eszerint a képviselőjelölt sörétes puskája telefonálás közben sülhetett el.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Kormányhivatal a HVG-nek megerősítette, hogy Polgári Andrást baleset érte: „Polgári András, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal főigazgatója korábban arról tájékoztatta hivatalunkat, hogy szabadsága alatt balesetet szenvedett, a balesetet követően orvosi ellátásban részesült.”

A Kormányhivatal azt is írta, hogy „a hatályos jogszabályok értelmében a munkavállalót magánéleti baleset esetén a baleset tényének közlésén túl annak körülményeiről, részleteiről semmilyen kötelezettség nem terheli, arra egyebekben az orvosi titoktartás és a személyiségi jogok védelmére vonatkozó jogszabályok az irányadók. A főigazgató tájékoztatási kötelezettségét teljesítette, amit a munkáltató tudomásul vett. A Kormányhivatal így a baleset körülményeiről további információval nem szolgálhat.” A Kormányhivatal a főigazgatónak „mielőbbi és gyors felgyógyulást kíván”.

A baleset hírének ellenére Polgári András közösségi oldalára december 31-én este, napokkal a balul sikerült vadászat után karácsonyfás családi fotók kerültek fel, melyek kíséretében a jelölt egészségben, boldogságban és sikerekben gazdag új évet kívánt mindenkinek.

