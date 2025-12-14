Hajtóvadászat a tettes után: két diák halt meg az egyetemi lövöldözésben

„A biztonsági felvételeken látható, ahogy a gyanúsított elsétál az épülettől, de az arca nem kivehető. Egyes szemtanúk arról számoltak be, hogy egy 30-as éveiben járó férfit láttak, aki vélhetően maszkot viselt” – mondta Timothy O'Hara, a providence-i rendőrfőkapitány helyettese.

A hatóságok közlése szerint a Brown Egyetem egyik épületében egy tanteremben fegyveres nyitott tüzet diákok csoportjára.

A fekete ruhát viselő támadó elmenekült a helyszínről, hajszát indítottak utána, a kutatáshoz a lakosság segítségét kérték.

Egyelőre azt sem tudni, hogy hogyan jutott be a lövöldöző az első emeleti tanterembe. Az épület külső ajtajai ugyan nem voltak zárva, de a záróvizsgákra használt termekbe belépőkártyával lehetett csak belépni.

A sebesülteket a Rhode Island-i kórházba szállították. Egyikük állapota kritikus, a másik nyolc ember is intenzív osztályra került – mondta Kelly Brennan, a kórház szóvivője.

Brett Smiley, Providence polgármestere azt mondta, hogy őrizetbe vettek egy személyt, őt azonban elengedték, miután megállapították, hogy nincs köze az ügyhöz.

A lövöldözés a Barus & Holley épületben történt, egy hétemeletes komplexumban, amely a műszaki karnak és a fizika tanszéknek ad otthont. Az egyetem honlapja szerint az épületben több mint száz laboratórium, több tucat tanterem és iroda található.

A Brown Egyetem, az Egyesült Államok hetedik legrégebbi felsőoktatási intézménye, az ország egyik legrangosabb egyeteme, nagyjából 7300 alapképzésben és több mint 3000 posztgraduális képzésben részt vevő hallgatóval.

Dan McKee, Rhode Island állam kormányzója közölte, hogy minden lehetséges forrást rendelkezésre bocsátanak a nyomozáshoz. A helyi rendőri erők mellett a nyomozásban részt vesznek szövetségi hatóságok, így a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) is.