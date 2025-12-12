Hétfőig lehet szavazni a Tiszafüreden talált kistigris nevére

„Váratlanul érkezett új lakónk mielőtt végleges helyére kerül, még néhány hónapot biztosan nálunk tölt, így nem halogathatjuk tovább, hogy nevet válasszunk neki” – írja Facebook-bejegyzésében a Fővárosi Állat- és Növénykert, hozzátéve, hogy ebben számítanak a követők kreativitására.

Az állatkert azt írja, különösen várják Tiszafüred és Veresegyház lakóinak javaslatait, akik a Fővárosi Állat- és Növénykert vadállatmentő alapítványával együtt támogatják a kistigris hosszútávú elhelyezését. De éppen ennyire várják a rendőrök ötleteit is, hiszen nekik köszönhető, hogy a tigris gondos, szakértő kezekbe került.

A Fővárosi Állat- és Növénykert a poszt alatti kommentekben várja a javaslatokat péntek délig.

Az ötletekből az állatkert csapata kiválasztja az 5 legjobbat, amit még pénteken közzé is tesznek, és közönségszavazást indítanak. A lehetséges befutókra 15-e, hétfő délig lehet szavazni, szintén a Facebookon.