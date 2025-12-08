ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 8. hétfő
Sós Endre fõigazgató (b) megvizsgálja a rendõrség által egy tiszafüredi férfitõl lefoglalt 3 hónapos kistigrist, mielõtt védõoltást adott neki a Fõvárosi Állat- és Növénykert állatorvosi klinikáján 2025. december 8-án. A 40 éves férfi ellen természetkárosítás, valamint veszélyes állat tartásával kapcsolatos kötelezettség megszegése miatt indult eljárás.
Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán

Kiderült, hol lesz az új otthona a tiszafüredi drograzzia során megtalált kölyöktigrisnek

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A karanténban lévő ragadozó hétfőn védőoltást kapott, és az elmúlt napokban már két kilót hízott. Az év végétől vagy legkésőbb a jövő év elejétől a Fővárosi Állat- és Növénykert India-házában lehet őt megnézni, majd tavasszal új helyre kerül.

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, a múlt héten illegálisan tartott kölyöktigrisre bukkantak a rendőrök egy 40 éves férfi tiszafüredi házában, ahová egy kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény gyanúja miatt mentek ki. A tulajdonos ellen természetkárosítás, valamint veszélyes állat tartásával kapcsolatos kötelezettség megszegése miatt eljárás indult. A kistigris ideiglenesen a Fővárosi Állat-és Növénykertbe került, ahol megvizsgálták és egészségesnek találták.

A Telex megtudta, hogy a ragadozó állatot hétfőn beoltották. A kistigris az elmúlt napokban karanténban volt, ahová kizárólag a Fővárosi Állat- és Növénykert dolgozói léphetnek be, ezért az oltáshoz átszállították a hím tigrist az állatorvosi rendelőbe.

Budapest, 2025. december 8. A rendõrség által egy tiszafüredi férfitõl lefoglalt 3 hónapos kistigris a Fõvárosi Állat- és Növénykert állatorvosi klinikáján, ahol védõoltást kapott 2025. december 8-án. Fotó: MTI/Kocsis Zoltán
A rendõrség által egy tiszafüredi férfitõl lefoglalt 3 hónapos kistigris a Fõvárosi Állat- és Növénykert állatorvosi klinikáján, ahol védõoltást kapott 2025. december 8-án. Fotó: MTI/Kocsis Zoltán

A kistigris általános kivizsgálás után kapta meg az ebben a korban szükséges kombinált védőoltást. Megmérték a súlyát is, 11 kilót nyomott, ami azt jelenti, hogy

a bekerülése óta már két kilót hízott.

A „mérlegelés” után a nagyragadozó néhány percen át békésen sétálgatott az újságírók között.

Budapest, 2025. december 8. A rendõrség által egy tiszafüredi férfitõl lefoglalt 3 hónapos kistigris a Fõvárosi Állat- és Növénykert állatorvosi klinikáján, ahol védõoltást kapott 2025. december 8-án. A 40 éves férfi ellen természetkárosítás, valamint veszélyes állat tartásával kapcsolatos kötelezettség megszegése miatt indult eljárás. MTI/Kocsis Zoltán
Fotó: MTI/Kocsis Zoltán

Sós Endre, a Fővárosi Állat- és Növénykert főigazgatója a portál érdeklődésére elmondta: a tigris márciusig marad náluk, a karantén idejének letöltése után, vagyis várhatóan az év végétől vagy a jövő év elejétől láthatják őt a látogatók az India-házban.

Jövő márciusban pedig a tigris a Veresegyházi Medveotthonba kerül, ahol kifejezetten neki készül egy új kifutó.

Sós Endre tájékoztatása szerint elhelyezésének anyagi költségeihez a medveotthon mellett a veresegyházi és a tiszafüredi önkormányzat, valamint a Fővárosi Állat- és Növénykert természetvédelmi alapítványa, a Magyar Madármentők Alapítvány is hozzájárul.

