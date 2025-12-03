ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 3. szerda
Egy kölyöktigris egy állatkerti kifutóban.
Nyitókép: Unsplash

Riasztotta a készenléti rendőrség az állatkertet, mert tigrist találtak egy akció során – videók

Infostart

A csúcsragadozó-kölyök igencsak meglepte a rendőröket, akik rögtön hívták is a Fővárosi Állat- és Növénykert szakembereit.

Tigris ügyében riasztotta a készenléti rendőrség a Fővárosi Állat- és Növénykert Főigazgatóját, Sós Endrét és állatkerti főállatorvost és csapatát – írja az intézmény közlése alapján a 24.hu.

A Rendészeti Államtitkárság Facebook-on közzétett beszámolója szerint az állatot egy tiszafüredi házban, eredetileg egy kábítószeres nyomozás részeként tartott

rendőrségi akció közben fedezték fel, amikor rányávogott a rendőrökre.

„A különösen veszélyes csúcsragadozó-kezdemény jelenléte okán a helyszínre a KR NNI speciális, környezeti bűnözés elleni nyomozói érkeztek. A játékos, barátságos, csíkos szőrgombóc pillanatok alatt a hivatalos társaság központi figurája lett. A csapat egyik része gondoskodott elhelyezéséről, a többiek ismerkedtek a vicsorgó, morgó, nyivákoló macsekkal” – áll a beszámolóban.

Az egészséges, közel 9 kilogrammos kistigris ideiglenesen a Fővárosi Állat- és Növénykertbe kerül, végleges otthonáról később születik döntés.

A rendőrök ilyen rövid idő alatt annyira megszerették a csíkos kis lényt, hogy később csapatostul látogatták meg.

A helyszínen elfogott 40 éves férfi ellen természetkárosítás, valamint veszélyes állat tartásával kapcsolatos kötelezettség megszegése bűncselekmények miatt indult eljárás.

Az állatkert a kistigrissel kapcsolatban annyit közölt, hogy jó egészségnek örvend, a genetikai vizsgálata folyamatban van, a munkatársak pedig tudásuk legjavával igyekeznek gondoskodni róla.

A kicsiről a Fővárosi Állat- és Növénykert is közzétett egy rövid videós összefoglalót:

