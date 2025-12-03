Így érzi magát ideiglenes otthonában a Tiszafüreden talált kistigris – friss videó

A ragadozó miatt a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda speciális, környezeti bűnözés elleni nyomozói érkeztek a helyszínre. Az állatot ideiglenesen a Fővárosi Állat- és Növénykertben helyezték el, ahol megvizsgálták: a mintegy 9 kilós kistigris egészséges, végleges otthonáról később döntenek. Korábbi cikkünk az először kiadott videóval itt található. Alább pedig a friss felvétel.

Délutánra olyan nagy érdeklődést keltett a hír, hogy a budapesti állatkert egy újabb bejegyzést tett közzé a Facebookon, leírva, hogy miért tilos ilyen állatokat otthon tartani.

Jogszabályellenes – Magyarországon a különösen veszélyes állatfajok tartását jogszabály korlátozza, így kizárólag az abban meghatározottak köre számára engedélyezhető.

Veszélyes – Bár kölyökként elragadóan aranyosak, már néhány hónapos kortól komoly sérüléseket képesek okozni, akár véletlenül is. Ha éles karmaik és fogaik az idő előrehaladtával a felnőtt állat izomzatával párosulnak, könnyen végzetes lehet egy ártatlannak induló kis játék is.

Nem könnyű táplálni – Az állatok táplálása, akár házi-, háztáji-, vagy vadállatról beszélünk, fizikai és mentális egészségük alapja. A fajspecifikus, az emésztőrendszerük és tápanyagigényeik szerint összeállított menü minden esetben szakértelmet kíván, és még egy ragadozó esetén sem olyan egyszerű, hogy csak „hús”. A belsőségek, szőr, csont nem megfelelő aránya például tápanyaghiányhoz, vagy mérgezéshez, végül pedig akár megbetegedéshez is vezethet. A Fővárosi Állat- és Növénykert takarmánykonyhájában gondos tervezés szerint, alapos előkészítéssel állítják össze az állatok táplálékát, mindemellett folyamatos egészségügyi kontrollal ellenőrzik, hogy biztosan mindent a számukra legmegfelelőbb arányban kapjanak.

A vadállatoknak a fajtársaikra van szükségük, nem egy gazdira – Az emberi gondoskodásban felnőtt vadállatok az embert tekintik fajtársaiknak és nincs alkalmuk anyjuktól megtanulni a fajukra jellemző kommunikációt, viselkedési formákat, szabályokat. Egy ilyen kisállat rehabilitációja hosszú, és egyáltalán nem garantált, hogy akár állatkerti körülmények között is valaha összeengedhető lesz fajtársaival. De ha sikeres is a szocializáció, bizonytalan származása és kétes genetikai háttere miatt az EAZA (Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetsége) fajmentő programjaiban biztosan nem vehet részt, így az állatkerti elhelyezése is rendkívül körülményes.

„Tudjuk, hogy sokaknak egy álom egy kézhez szoktatott kölyöktigris megsimogatása, de fontos megérteni, hogy ő nem egy házi macska, és akármilyen aranyos, sosem lesz az. Kérjük szépen, aki szereti az állatokat, úgy szeresse, ahogy számukra a legjobb” – zárta a bejegyzést az állatkert.