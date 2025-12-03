ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.71
usd:
326.44
bux:
109235.96
2025. december 3. szerda Ferenc, Olívia
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Facebook/ Fővárosi Állat- és Növénykert

Így érzi magát ideiglenes otthonában a Tiszafüreden talált kistigris – friss videó

Infostart

Egy kábítószeres nyomozás során bukkantak rendőrök egy tiszafüredi házban egy néhány hónapos tigrisre.

A ragadozó miatt a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda speciális, környezeti bűnözés elleni nyomozói érkeztek a helyszínre. Az állatot ideiglenesen a Fővárosi Állat- és Növénykertben helyezték el, ahol megvizsgálták: a mintegy 9 kilós kistigris egészséges, végleges otthonáról később döntenek. Korábbi cikkünk az először kiadott videóval itt található. Alább pedig a friss felvétel.

Délutánra olyan nagy érdeklődést keltett a hír, hogy a budapesti állatkert egy újabb bejegyzést tett közzé a Facebookon, leírva, hogy miért tilos ilyen állatokat otthon tartani.

Jogszabályellenes – Magyarországon a különösen veszélyes állatfajok tartását jogszabály korlátozza, így kizárólag az abban meghatározottak köre számára engedélyezhető.

Veszélyes – Bár kölyökként elragadóan aranyosak, már néhány hónapos kortól komoly sérüléseket képesek okozni, akár véletlenül is. Ha éles karmaik és fogaik az idő előrehaladtával a felnőtt állat izomzatával párosulnak, könnyen végzetes lehet egy ártatlannak induló kis játék is.

Nem könnyű táplálni – Az állatok táplálása, akár házi-, háztáji-, vagy vadállatról beszélünk, fizikai és mentális egészségük alapja. A fajspecifikus, az emésztőrendszerük és tápanyagigényeik szerint összeállított menü minden esetben szakértelmet kíván, és még egy ragadozó esetén sem olyan egyszerű, hogy csak „hús”. A belsőségek, szőr, csont nem megfelelő aránya például tápanyaghiányhoz, vagy mérgezéshez, végül pedig akár megbetegedéshez is vezethet. A Fővárosi Állat- és Növénykert takarmánykonyhájában gondos tervezés szerint, alapos előkészítéssel állítják össze az állatok táplálékát, mindemellett folyamatos egészségügyi kontrollal ellenőrzik, hogy biztosan mindent a számukra legmegfelelőbb arányban kapjanak.

A vadállatoknak a fajtársaikra van szükségük, nem egy gazdira – Az emberi gondoskodásban felnőtt vadállatok az embert tekintik fajtársaiknak és nincs alkalmuk anyjuktól megtanulni a fajukra jellemző kommunikációt, viselkedési formákat, szabályokat. Egy ilyen kisállat rehabilitációja hosszú, és egyáltalán nem garantált, hogy akár állatkerti körülmények között is valaha összeengedhető lesz fajtársaival. De ha sikeres is a szocializáció, bizonytalan származása és kétes genetikai háttere miatt az EAZA (Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetsége) fajmentő programjaiban biztosan nem vehet részt, így az állatkerti elhelyezése is rendkívül körülményes.

„Tudjuk, hogy sokaknak egy álom egy kézhez szoktatott kölyöktigris megsimogatása, de fontos megérteni, hogy ő nem egy házi macska, és akármilyen aranyos, sosem lesz az. Kérjük szépen, aki szereti az állatokat, úgy szeresse, ahogy számukra a legjobb” – zárta a bejegyzést az állatkert.

Kezdőlap    Belföld    Így érzi magát ideiglenes otthonában a Tiszafüreden talált kistigris – friss videó

rendőrség

tigris

tiszafüred

fővárosi állat- és növénykert

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Sós Endre: így, hogy ismeretlen a kölyöktigris háttere, bizonytalan a jövője is

Sós Endre: így, hogy ismeretlen a kölyöktigris háttere, bizonytalan a jövője is

A Fővárosi Állat- és Növénykert főigazgatója az InfoRádióban arról beszélt, hogy milyen nehézségekkel néz szembe az intézmény a kicsi elhelyezésével kapcsolatban az ismeretlen származása miatt, valamint hogy az állatkert mi mindent tud tenni a folyamat segítése érdekében.
 

Így érzi magát ideiglenes otthonában a Tiszafüreden talált kistigris – friss videó

Riasztotta a készenléti rendőrség az állatkertet, mert tigrist találtak egy akció során – videók

VIDEÓ
Csődveszély: maradt-e még hitele Budapestnek? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
Gettóba zárják a magyar egyetemeket? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
Miért a háború utolsó szakasza a legvéresebb? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.03. szerda, 18:00
Karácsony Gergely
Budapest főpolgármestere
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Folytatódik a küzdelem a tőzsdéken

Folytatódik a küzdelem a tőzsdéken

Alapvetően bizonytalan hangulat uralkodott ma Európa tőzsdéin, a mezőnyből nem különösebben emelkedett ki a magyar piac sem a maga 0,5 százalékos esésével. A befektetők elsősorban az amerikai kamatpálya várható alakulásával kapcsolatos fejleményekre várnak, ezügyben még tegnap érkezett hír, ugyanis  Donald Trump amerikai elnök arról beszélt, hogy jövő év elején bejelentheti a következő Fed-elnök személyét, a listát pedig egy főre szűkítette - a várakozások szerint ez a személy Kevin Hassett lesz, aki vélhetően lazább monetáris politikát fog képviselni, ami alapvetően kedvező a kockázatos eszközöknek. Az USA-ban egyelőre nincs egyértelmű irány, a tech szektor újra nyomás alá került, ezúttal a Microsoft miatt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Vége egy korszaknak: eladó Pápa kultikus ékköve, ennyiér viheted a 200 éves Arany Griff hotelt

Vége egy korszaknak: eladó Pápa kultikus ékköve, ennyiér viheted a 200 éves Arany Griff hotelt

Különleges lehetőség bukkant fel Pápa történelmi főterén: új tulajdonost keres a város egyik legismertebb, műemlékvédelem alatt álló épülete. A hotel, az étterem és az üzletsor egyben kerül kalapács alá.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump only person who can break Russia-Ukraine deadlock, says Nato leader

Trump only person who can break Russia-Ukraine deadlock, says Nato leader

Mark Rutte's comments come a day after Putin rejected US proposals for peace in Ukraine after talks with US negotiators in Moscow.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 3. 17:52
„Egyenesen Viktortól” – Hírcsatornát indított Orbán Viktor miniszterelnök
2025. december 3. 17:26
Sós Endre: így, hogy ismeretlen a kölyöktigris háttere, bizonytalan a jövője is
×
×
×
×