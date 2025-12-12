10 százalékkal emelkedik a szakképzésben dolgozó oktatók bére – a nap hírei

Januártól 10 százalékkal emelkedik a szakképzésben dolgozó oktatók bére – közölte a területért felelős miniszter. 24 ezer oktató fizetése növekszik, a béremelés minden fenntartó esetében biztosított. Hankó Balázs azt mondta, a januári emeléssel elérik, hogy minimum bruttó 775 ezer forint lesz a szakképzésben dolgozók havi fizetése.

Jövőre átlagosan 8,6 százalékkal emelkedhetnek a fővárosi önkormányzati dolgozók bérei, ehhez azonban két feltételnek még teljesülnie kell. A főpolgármester a Facebookon jelentette be, hogy megállapodott a fővárosi szakszervezetekkel. A feltételek között említette, hogy a kormánynak ki kell fizetnie a fennálló adósságát Budapest felé.

Háromszáz új munkahelyet teremt a Rheinmetall szegedi beruházása – ismertette a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a csarnokavató ünnepségén kiemelte, hogy a német vállalat járműipari részlegének mintegy 29 milliárd forintos zöldmezős beruházását a kormány 13 milliárd forinttal támogatta.

A Szőlő utcai ügy hetedik gyanúsítottjának letartóztatását is indítványozta az ügyészség. A pszichológusként, majd nevelőként dolgozó nő a gyanú szerint többször bántalmazta az intézményben lévő fiatalkorúakat.

Nyilvánosságra hozott a Tisza Párt egy dokumentumot, ami Magyar Péter pártelnök bejelentése szerint 2021-ben készült a gyermekvédelemben uralkodó állapotokról, az ott elhelyezett gyermekeket érő erőszakról. A Belügyminisztérium szerint az anyag azt bizonyítja, hogy a gyermekvédelemi hatóság teszi a dolgát.

Döntött az orosz vagyon uniós befagyasztásáról a háború végéig és a jóvátételig az Európai Unió kormányait képviselő Tanács – közölte az AP hírügynökség. António Costa, az Európai Tanács elnöke X-en arról írt, a következő lépésben a lefoglalt vagyonból biztosítják Ukrajna pénzügyi igényeit 2026-2027-re. Orbán Viktor kormányfő úgy reagált, hogy az Európai Unióban e döntéssel megszűnt a jogállamiság.

Az ukrajnai kikötők és energetikai létesítmények elleni támadások átmeneti beszüntetését javasolta az orosz elnöknek a török államfő. Recep Tayyip Erdogan Türkmenisztánban tárgyalt erről Vlagyimir Putyinnal. Az ukrán elnök csütörtöki kijevi sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy támogatják a török javaslatot a részleges tűzszünetre.

Szlovákia semmilyen formában nem fogja támogatni az ukrán hadikiadásokat – erősítette meg Robert Fico kormányfő. A szlovák miniszterelnök erről levelet írt az Európai Tanács elnökének. Robert Fico az Európai Bizottság javaslataira reagált, amely Ukrajna érdekében a többi között felhasználná a befagyasztott orosz állami vagyont is.

Pert indított az orosz központi bank a belgiumi központú Euroclear európai értékpapír-letétkezelő ellen a moszkvai választott bíróságon. Az orosz központi bank szerint a kára abból adódott, hogy nem tudott rendelkezni a tulajdonában lévő pénzeszközökkel és értékpapírokkal.

Márciusra tűzték ki az isztambuli főpolgármester perét, amelyben több száz év börtönbüntetésre számíthat. A török elnök legfőbb ellenzéki kihívójaként számon tartott Ekrem Imamoglut korrupció és terrorszervezet segítésének vádjával vették őrizetbe, de pénzmosással és bűnszervezet vezetésével is megvádolták. Ő és pártja is tagadja a vádakat és az ellenzék ellehetetlenítésével vádolják a kormányt.

Mégsem tiltják be teljesen az új benzines autók forgalmazását 2035-től az Európai Unióban – írja a Bild. A lap információi szerint 2035-től az újonnan forgalomba kerülő autóknál nem 100 százalékkal, hanem 90 százalékkal kell csökkenteni a szén-dioxid-kibocsátást.

Egységes, 3 eurós vámot vetnek ki az Európai Unióba érkező, 150 eurónál kisebb értékű csomagokra jövő júliustól. A szabály azokra az árukra vonatkozik, amelyeket nem uniós kereskedők értékesítenek, de regisztráltak az EU import-egyablakos áfarendszerében.

Az Erdélyből elvándorolt magyarok hazaköltözését ösztönző programot indít a Romániai Magyar Demokrata Szövetség. Az RMDSZ elsősorban gyakorlati segítséget: ingyenes telket, bértámogatást akar nyújtani a külföldön élő honfitársak hazatéréséhez.

Olaszországban a közlekedés, oktatás, egészségügy és a sajtó dolgozói is csatlakoztak az ország legnagyobb szakszervezeti szövetségének 24 órás, általános sztrájkjához. A szövetség a kormány 2026-os költségvetési csomagja ellen hirdette meg az általános munkabeszüntetést.

Az amerikai elnök rendeletben korlátozza az egyes államoknak a mesterséges intelligenciával kapcsolatos jogkörét. Donald Trump elmondta, így a techóriásoknak nem kell alkalmazkodni az államról államra eltérő szabályozásokhoz.

Leprás megbetegedést igazoltak Kolozsváron – jelentette be a román egészségügyi minisztérium. Egy fiatal ázsiai nőről van szó, aki egy kolozsvári szalonban dolgozik masszőrként. A hatóságok további három lepragyanús személyt vizsgálnak, szintén ázsiai fiatal nőket.