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Man in handcuffs
Nyitókép: FOTOKITA/Getty Images

Új néven tért vissza a kitoloncolt koszovói szerb férfi, elfogták az idegenrendészek – videó

Infostart / MTI

A férfit korábban már kétszer kitoloncolták Magyarországról, legutóbb egy hónappal ezelőtt. Mint kiderült, a spanyol hatóságok számára sem ismeretlen.

Egy hónapja toloncolták ki másodjára Magyarországról azt a koszovói szerb állampolgárságú férfit, aki márciusban egy idegenrendészeti ügyintézőt fenyegetett azzal, hogy megvárja a munkahelyén és el fogja ütni. A férfi harmadjára úgy tért vissza Magyarországra, hogy előtte nevet változtatott – közölte szerdán a Nemzeti Védelmi Szolgálat.

A férfi érvényes tartózkodási engedéllyel nem rendelkezett, ugyanakkor hivatalos személy elleni erőszak bűntette, autópályán elkövetett úgynevezett trükkös lopás, kábítószerrel visszaélés bűntette, valamint közúti veszélyeztetés bűntette miatt már ismert volt a hatóságok előtt.

Ellene korábban a spanyol hatóságok is elrendeltek a schengeni országokba történő beutazási és tartózkodási tilalmat

– tették hozzá. Április 29-én az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság épületétől nem messze egy lakásban fogták el az illegálisan visszatért férfit, majd május elején kiutasították Magyarországról.

Közölték, a koszovói szerb férfit az újabb kitoloncolás sem tántorította el attól, hogy visszatérjen Magyarországra: Szerbiában új névvel készíttetett útlevelet és a magyar hatóságokat megtévesztve, június 1-én, busszal utazva lépett be ismét az országba.

Végül a férfit a fővárosi buszpályaudvartól nem messze elfogták a rendőrök, majd még aznap kitoloncolták Magyarország területéről és intézkedtek a szerb-magyar határra történő szállításáról.

A férfi elfogásáról videót is közzétett a Nemzeti Védelmi Szolgálat:

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Kezdőlap    Bűnügyek    Új néven tért vissza a kitoloncolt koszovói szerb férfi, elfogták az idegenrendészek – videó

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