Lebénult egész Olaszország a karácsonyi készülődés közepén

A legnagyobb szakszervezetként ismert, ötmilliós tagságú CGIL a Giorgia Meloni-kormány 2026-os költségvetési csomagja ellen hirdette meg az általános munkabeszüntetést. Maurizio Landini főtitkár a jobbközép kormány pénzügyi intézkedéseit a dolgozókat sújtó megszorításoknak nevezte.

Olaszország tucatnyi városában demonstrációk zajlanak.

Róma központjában délelőtt indult a szakszervezeti menet, amelynek célállomása a Forum Romanum melletti torony lesz, amely novemberben a helyreállítási munkák során beomlott, és egy román munkás életét veszítette.

A római tüntetés élén vitt transzparens úgy szól: „Pénzt a bérekre, ne a fegyverekre!”.

A sztrájk megbénítja az ország működését:

leállt a tömeg- és vasúti közlekedés, a munkabeszüntetéshez csatlakozott az egészségügy, az oktatás, a kultúra, a sajtó és az élet számos más területe.

A CGIL második alkalommal hirdetett általános sztrájkot a kormány költségvetési csomagja ellen, az elsőt október 3-án tartották.

A most nem sztrájkoló légi közlekedési dolgozók december 17-re hirdettek meg 4 órás munkabeszüntetést,

amelyhez többek között az olaszországi légiforgalmi irányítók, a poggyászkezelők, valamint az ITA légitársaság dolgozói is csatlakoznak.

(Nyitóképünkön egy pénteki genovai tüntetés látható)