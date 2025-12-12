ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 12. péntek Gabriella
GENOA, ITALY - DECEMBER 12: The general strike march arrives in front of the cityâs prefecture on December 12, 2025 in Genoa, Italy. CGIL Union has called a general strike of public and private sector workers to walk out in protest at the governments 2026 budget law and demands higher wages, pension protections, increased public investment and social-welfare reforms. (Photo by Emanuela Zampa/Getty Images)
Nyitókép: Emanuela Zampa, Getty Images

Lebénult egész Olaszország a karácsonyi készülődés közepén

Infostart / MTI

Az olasz közlekedés, oktatás, egészségügy és a sajtó dolgozói is csatlakoztak a CGIL szakszervezeti szövetség 24 órás általános sztrájkjához, amely egész Olaszországot megbénítja pénteken.

A legnagyobb szakszervezetként ismert, ötmilliós tagságú CGIL a Giorgia Meloni-kormány 2026-os költségvetési csomagja ellen hirdette meg az általános munkabeszüntetést. Maurizio Landini főtitkár a jobbközép kormány pénzügyi intézkedéseit a dolgozókat sújtó megszorításoknak nevezte.

Olaszország tucatnyi városában demonstrációk zajlanak.

Róma központjában délelőtt indult a szakszervezeti menet, amelynek célállomása a Forum Romanum melletti torony lesz, amely novemberben a helyreállítási munkák során beomlott, és egy román munkás életét veszítette.

A római tüntetés élén vitt transzparens úgy szól: „Pénzt a bérekre, ne a fegyverekre!”.

A sztrájk megbénítja az ország működését:

leállt a tömeg- és vasúti közlekedés, a munkabeszüntetéshez csatlakozott az egészségügy, az oktatás, a kultúra, a sajtó és az élet számos más területe.

A CGIL második alkalommal hirdetett általános sztrájkot a kormány költségvetési csomagja ellen, az elsőt október 3-án tartották.

A most nem sztrájkoló légi közlekedési dolgozók december 17-re hirdettek meg 4 órás munkabeszüntetést,

amelyhez többek között az olaszországi légiforgalmi irányítók, a poggyászkezelők, valamint az ITA légitársaság dolgozói is csatlakoznak.

(Nyitóképünkön egy pénteki genovai tüntetés látható)

