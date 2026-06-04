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Nyitókép: Nastco/Getty Images

Ha az időjárás érdekli, új, végtelen böngészési lehetőséget kínál a HungaroMet

Infostart / MTI

Kétszáz év adatait nyitották meg a nyilvánosság előtt: nyilvánosan is elérhetővé tette új éghajlati portálját a HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt.. A felület egy helyen teszi hozzáférhetővé az intézmény éghajlatváltozással kapcsolatos tudását, adatait, szolgáltatásait és fejlesztéseit.

A szervezet közleményében azt írta, az éghajlatváltozás hatásai Magyarországon is egyre gyakrabban jelentkeznek a szélsőséges időjárási események, a hőhullámok, az aszályok vagy villámárvizek formájában. A megalapozott döntésekhez ezért egyre nagyobb szükség van hiteles, tudományosan alátámasztott éghajlati információkra és könnyen hozzáférhető adatokra.

Hozzátették: a HungaroMet az Éghajlatváltozási Multidiszciplináris Nemzeti Laboratórium keretében az elmúlt években számos fejlesztést valósított meg az éghajlatkutatás, az adatszolgáltatás és az alkalmazkodást támogató szolgáltatások területén.

A felhalmozott szakmai tudás, adatvagyon és információk átláthatóbb bemutatását szolgálja az új éghajlati portál, amely június 3-ával mindenki számára elérhető.

A portál fejlesztése során a szakemberek 200 év mérési és modellezési adataira támaszkodtak, amelyek segítségével a felhasználók részletes képet kaphatnak a magyarországi éghajlati folyamatokról és várható tendenciákról.

A felületen éghajlati és alkalmazkodási adatbázisok is helyet kaptak: az oldalon egy helyen érhető el többek között a Meteorológiai Adattár, a Klimadat és a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer, illetve a rendszeres éghajlati visszatekintők. Újdonság az oldalon Magyarország digitális éghajlati atlasza számos meteorológiai elemre és klímaindikátorra vonatkozó információval.

Az egyedi szolgáltatásokat bemutató oldalon az érdeklődők ágazatok szerint válogatott éghajlati információkhoz juthatnak hozzá, többek között a mezőgazdaság, a turizmus, a vízgazdálkodás vagy a mérnöki tervezés területén.

Az oldalon lehetőség nyílik egyedi igények és ajánlatkérések benyújtására is.

Az új portálon emellett a HungaroMet kapcsolódó rendezvényeiről szóló információk, klímaváltozás témájú hírek, tanulmányok, kiadványok és videós tartalmak is elérhetők.

A felület célja, hogy a klímaváltozással kapcsolatos tudományos eredmények és adatok minél szélesebb körben hasznosulhassanak, támogatva a döntéshozókat, a gazdasági szereplőket és a lakosságot az alkalmazkodási feladatokban – írták.

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