Nyitókép: Facebook/Magyar Péter

Magyar Péter egy hivatalos gyermekvédelmi jelentésnek tartott dokumentumot hozott nyilvánosságra

Infostart

A Tisza párt elnöke péntek délután nyilvánosságra hozott egy dokumentumot, amelyet állítása szerint a kormány 2021 óta titkol az állami gyermekvédelem alatt élő gyermekek ellen elkövetett bűncselekményekről.

Magyar Péter szerint a dokumentum az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat és a kormány részére készült, és a pártelnök azt állítja, hogy az Orbán-kormánynak és a hatóságoknak legalább négy éve tudomásuk van a bántalmazásokról, de nem tettek ellene semmit.

Magyar Péter azt idézte a dokumentumból, hogy „a gyermekvédelmi gyámok 38 százalékának van legalább egy gyermekről tudomása, aki szexuális bántalmazást szenvedett el a gyermekvédelmi szakellátás ideje alatt”.

A pártvezető egyebek között azt állítja a dokumentum alapján, hogy

  • minden ötödik, állami gondozás alatt élő gyermeket hivatalosan bántalmaznak.
  • a szexuális bántalmazási ügyek negyede soha nem jut el a hatóságokig.
  • a gyermekek bántalmazásának sokszor nincs büntetőjogi következménye: a gyámok beszámolója szerint minden negyedik szexuális bántalmazási eset rejtve marad, és az eljárások jelentős részét bizonyítékok hiányára hivatkozva zárják le, nem emelnek vádat.

A teljes dokumentumot a bejegyzés kommentjében tette elérhetővé.

