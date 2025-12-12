Magyar Péter egy hivatalos gyermekvédelmi jelentésnek tartott dokumentumot hozott nyilvánosságra

Magyar Péter szerint a dokumentum az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat és a kormány részére készült, és a pártelnök azt állítja, hogy az Orbán-kormánynak és a hatóságoknak legalább négy éve tudomásuk van a bántalmazásokról, de nem tettek ellene semmit.

Magyar Péter azt idézte a dokumentumból, hogy „a gyermekvédelmi gyámok 38 százalékának van legalább egy gyermekről tudomása, aki szexuális bántalmazást szenvedett el a gyermekvédelmi szakellátás ideje alatt”.

A pártvezető egyebek között azt állítja a dokumentum alapján, hogy

minden ötödik, állami gondozás alatt élő gyermeket hivatalosan bántalmaznak.

a szexuális bántalmazási ügyek negyede soha nem jut el a hatóságokig.

a gyermekek bántalmazásának sokszor nincs büntetőjogi következménye: a gyámok beszámolója szerint minden negyedik szexuális bántalmazási eset rejtve marad, és az eljárások jelentős részét bizonyítékok hiányára hivatkozva zárják le, nem emelnek vádat.

A teljes dokumentumot a bejegyzés kommentjében tette elérhetővé.