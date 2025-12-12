Gyermekvédelem – a BM reagált Magyar Péter lépésére

A Tisza párt elnöke péntek délután nyilvánosságra hozott egy dokumentumot, amelyet állítása szerint a kormány 2021 óta titkol az állami gyermekvédelem alatt élő gyermekek ellen elkövetett bűncselekményekről.

A fenteikre reagálandó a tárca közleményében tudatta, hogy az Országos Gyermekvédelmi Szolgálat Meghallgató és Terápiás Központjait a kormány hozta létre a bántalmazott, különösen a szexuálisan bántalmazott gyermekek védelmére, segítségére.

„A hatóság tapasztalatait, jelzéseit folyamatosan beépítjük a gyermekvédelmi rendszerbe, a törvényalkotásba” – tették hozzá, jelezve: a dokumentumot 2022-ben megküldték a szakszolgálatok vezetőinek, hogy munkájukat segítse.

Hangsúlyozták: a 2018 óta bevezetett bántalmazáskivizsgálási módszertan szigorú és egyértelmű eljárást ír elő minden intézmény részére. Ez alapján 3428 feljelentést tettek gyermekbántalmazási gyanú miatt gyermekvédelmi intézmények – ismertették.

A minisztérium kiemelte, amint bármely gyermekvédelmi intézményben felmerül a gyanú, a hatóságok eljárnak. Ennek is az eredménye, hogy a börtönben lévő pedofilok száma 81-ről 700 fölé emelkedett – írták.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy az Orbán-kormány alkotta meg Európa egyik legszigorúbb Büntető törvénykönyvét, valamint a gyermekvédelmi és pedofilellenes törvényeket. A baloldal egyiket sem támogatta, sőt ma is Brüsszelben támadja ezeket – állították.

„A Szőlő utcai javítóintézetről pedig a tények: az ügyet a hatóságok feltárják. A nyomozás zajlik, letartóztatások és kihallgatások történnek” – írta a minisztérium, hozzátéve: a volt igazgató már „rács mögött van”, és minden cinkos felelősségre lesz vonva.

