Tiltakoznak a taxisok a nyomkövető rendszer ellen

A Taxisok Érdekvédelmi Szervezete (TÉSZ) álláspontja szerint súlyos jogi és adatvédelmi aggályokat vet fel a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) által bevezetett, taxik és utasaik valós idejű adatainak kötelező továbbítására épülő TaxiTrack nevű rendszer – tette közzé a szervezet a Facebook-oldalán.

„A TaxiTrack bevezetése – bár erre alkalmas lenne – nem önmagában váltott ki jelentős ellenállást a tisztességes taxis vállalkozók körében. Az ágazat szereplői évek óta olyan problémákkal szembesülnek, mint a BKK minősítési és vizsgáztatási kapacitások hiánya, a szabálytalan piaci szereplőkkel szembeni elégtelen fellépés, valamint több, a vállalkozások működését nehezítő adminisztratív intézkedés” – írják.

A taxisok szerint tovább rontja a helyzetet, hogy a 2022-2025 időszakra maga a BKK is 40 százalékos önköltségnövekedést mutatott ki, tarifakorrekció azonban csak három és fél évvel ezelőtt történt, mindössze 10 százalékos mértékben.

A TÉSZ álláspontja szerint a jelenlegi adatgyűjtési rendszer „ebben a feszült helyzetben újabb, aránytalan terhet jelent a tisztességesen működő taxis vállalkozások számára, mely teljes mértékben elfogadhatatlan.”

Az utasok mozgása is nyomon követhetővé válhat,

mivel a taxisok szerint a BKK által ismertetett rendszer alapján a taxiknak valós időben kellene adatokat szolgáltatniuk a fuvarokkal kapcsolatban. A rendelkezésre álló információk szerint a továbbított adatok között szerepelne a jármű helyzete, a fuvar kezdő és végpontja, annak időpontja, valamint egyéb, az utazáshoz kapcsolódó információk.

„Álláspontunk szerint ezek az adatok – különösen más adatbázisokkal összekapcsolva – alkalmasak lehetnek arra, hogy egyes utasok mozgási mintázatai, rendszeres útvonalai, tartózkodási helyei vagy napi szokásai rekonstruálhatók legyenek. Miközben a rendszer kommunikációja elsősorban a taxis vállalkozások ellenőrzésére fókuszál, a valóságban az adatgyűjtés hatása az utasokat is közvetlenül érinti” – közölték.